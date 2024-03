Zakazane tytuły przelewów. Nie wpisuj, jeśli nie chcesz kłopotów

Lubisz śmieszkować w tytułach przelewów, które wysyłasz do znajomych lub członków rodziny? Doradca finansowy przestrzega, że to proszenie się o kłopoty.

Na pewno nie raz i nie dwa wysyłaliście przelew do kogoś znajomego lub członka rodziny. W tytułach, co sam często robiłem, wpisujemy wtedy coś zabawnego np. "za seks". Niewinny żart w rzeczywistości może być źródłem problemów, o czym przestrzega na TikToku Dariusz Karpowicz, który jest doradcą finansowym.

Unikaj takich tytułów przelewów

Finansista zauważa, że tego typu tytuły przelewów mogą być źródłem problemów. Jego zdaniem może nam to zostać później wytknięte w trakcie rozmowy z pracownikiem banku. Zresztą w komentarzach potwierdziła to kobieta, która podobno właśnie w banku pracuje. Napisała, że musi często dzwonić do klientów i pytać, czy "haracz" w tytule to rzeczywiście tylko żart.

#BankoweHumory #TytułPrzelewu #Finanse #ŻartyKosztują #Bankowość #PieniądzeWObiegu ♬ original sound - Dariusz Karpowicz broker @doradcakredytowyuk 🚀💸 *Czy Wasze tytuły przelewów mogą zaskoczyć bankowego analityka gdy starasz się o kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii?* W dobie starania się o kredyt hipoteczny, każdy szczegół ma znaczenie, nawet tytuł przelewu! 🏦📝 Zabawne tytuły jak „za seks”, „za wczorajszą noc”, czy „dzięki za wczoraj” mogą wywołać uśmiech, ale co jeśli powiemy Wam, że analityk bankowy też je czyta? 😂🔍 Tak, te małe żarty mogą wymagać później niezręcznych wyjaśnień! Zanim klikniecie „wyślij” na swoim przelewie, pomyślcie dwa razy o jego tytule, zwłaszcza jeśli planujecie wnioskować o kredyt hipoteczny. Chcecie mieć zabawną historię do opowiedzenia analitykowi bankowemu? 🤔💬 Podzielcie się najzabawniejszym tytułem przelewu, jaki kiedykolwiek użyliście (bez naruszania swojej przyszłości finansowej, oczywiście)! 💰😆 Dariusz Karpowicz - Twój Przewodnik po Kredytach Hipotecznych 📚💼 Albion Financial Advice 💼💡 NOTA PRAWNA ⚠️📜 🏠⚠️ Twój dom może zostać Ci odebrany, jeśli nie będziesz terminowo spłacał rat kredytu hipotecznego lub innej pożyczki pod zastaw domu. #KredytHipoteczny

Inna kobieta w komentarzu napisała, że kiedyś dla żartu dała w tytule przelewu, że są to pieniądze za narkotyki. Podobno szybko dostała telefon z banku, który poprosił ją o weryfikację tego faktu. Co więcej, została postraszona, że o wszystkim może zostać powiadomiona policja.

Dlatego lepiej się nie wygłupiać. Chociaż śmieszny tytuł przelewu może wydawać się niewinnym żartem, to może skończyć się niepotrzebnymi problemami i koniecznością tłumaczenia się przed obcymi osobami.

Zobacz: Rząd zablokuje Polakom rachunki. Projekt ustawy już jest

Zobacz: BLIK wychodzi poza Polskę. Dwa kraje priorytetem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TikTok (doradcakredytowyuk)

Źródło tekstu: Fakt