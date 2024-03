Nowe dokumenty w mObywatelu. Skorzysta niemal 60 tys. osób

Do aplikacji mObywatel trafiły dwa nowe dokumenty, z których może skorzystać blisko 60 tysięcy osób. Chodzi o radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, którzy za pomocą dokumentu w telefonie mogą potwierdzić swoje uprawnienia zawodowe.

Aplikacja mObywatel 2.0 z czasem coraz bardziej się rozrasta o nowe funkcje oraz kolejne dokumenty w wersji elektronicznej. Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, Polacy przyzwyczaili się już do tego, co oferuje to narzędzie, w tym do tego, że z tą aplikacją formalności i sprawy urzędowe załatwią wygodnie, bezpiecznie i często bez wychodzenia z domu.

Teraz z dobrodziejstwa mObywatela będą mogli skorzystać przedstawiciele dwóch grup zawodowych, radcy prawni oraz aplikanci radcowscy. Grupa niemal 60 tysięcy osób znajdzie w aplikacji na telefon swoją legitymację zawodową w wersji elektronicznej, dzięki której szybko, łatwo i bezpiecznie potwierdzą swoje uprawnienia.

Elektroniczne wersje tradycyjnych legitymacji

Nowe dokumenty w aplikacji mObywatel są odpowiednikami tradycyjnych legitymacji. Można się nimi posłużyć między innymi w polskich instytucjach administracji publicznej czy wymiaru sprawiedliwości. Należy jednak pamiętać, że do korzystania z dokumentu w aplikacji konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji tradycyjnej. Dlatego cyfrowe legitymacje nie są dostępne dla osób, które nie mają tradycyjnej legitymacji oraz dla tych, których legitymacje są nieaktualne lub unieważnione.

Z dokumentu w aplikacji skorzystają osoby, które:

są zalogowanymi użytkownikami aplikacji mObywatel (potwierdziły swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu i dodały mDowód),

są na liście radców prawnych lub aplikantów radcowskich właściwej okręgowej izby radców prawnych.

Z legitymacji radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego można skorzystać również bez dostępu do Internetu. W takim przypadku nie można jednak:

zaktualizować dokumentu,

potwierdzić go za pomocą kodu QR.

Dodatkowe informacje na temat metod potwierdzania dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel znajdują się w tej prezentacji PDF.

Aplikację mObywatel można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play (Nadroid) oraz App Store (iOS).

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com, Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji