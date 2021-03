Apple zaproponuje aplikacje zatwierdzone przez Rosję

Apple ugiął się przed Rosją. Amerykański producent tym samym dostosuje się do rosyjskiego prawa mającego wspierać rosyjskich twórców aplikacji.

Rosja od dłuższego czasu wspomaga wszelkie inicjatywy mające na celu uniezależnienie jej od zagranicznego oprogramowania. W pewnej części to się udało. Najpopularniejszym portalem społecznościowym u naszych sąsiadów jest Vkontakte, tamtejszy Yandex walczy jak równy z równym z wyszukiwarką Google, a Mail.ru jest dla wielu domyślną aplikacją pocztową. Nie wspominamy o znanym również u nas antywirusie Kaspersky. Rosja przyjęła wcześniej odpowiednią ustawę, która ma na celu pomoc tamtejszym deweloperom aplikacji mobilnych.

Zakłada ona obowiązkowe preinstalowanie najpopularniejszych rosyjskich aplikacji. W tym gronie są na przykład te wymienione wcześniej. Apple miał do tej pory jednoznacznie negatywny stosunek do preinstalowanych aplikacji. Jedyne, które się tam pojawiały automatycznie były aplikacjami Apple'a. Mimo to Amerykanie ustąpili Rosjanom. W przeciwnym razie firma z Kalifornii musiałaby wycofać się z rosyjskiego rynku. Udało się jednak wytargować tyle, że tamtejsi użytkownicy będą od 1 kwietnia automatycznie kierowani do odpowiedniej sekcji w sklepie Apple App Store. Tam wybiorą oni, jakie konkretnie rodzime aplikacje chcą zainstalować.

Zobacz: Rosja: Instagram, YouTube i TikTok usuwają posty wspierające Aleksieja Nawalnego

Zobacz: Rosja zamierza blokować YouTube'a, Facebooka i Twittera za cenzurę tamtejszych mediów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: bloomberg, wł