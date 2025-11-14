Wiadomości

Nie zdążysz odebrać paczki? Allegro One Box rozwiąże problem za darmo

Czy zdarzyło się Wam kiedyś coś zamówić, ale nie mieliście czasu odebrać? Bo mi tak.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie zdążysz odebrać paczki? Allegro One Box rozwiąże problem za darmo

Różnie to bywa: natłok pracy, obowiązków, czy nieplanowany wyjazd i paczka utyka w automacie paczkowym na dłużej, niż powinna. Wtedy pozostaje nam tylko jedno: przedłużyć jej obecność, co niestety kosztuje. Lepiej jednak zapłacić, niż aby paczka wróciła do nadawcy, co wymagałoby kolejnej opłaty za przesyłkę i zaangażowania ze strony kogoś, kto przecież już raz nam daną paczkę nadał.

Dalsza część tekstu pod wideo

Allegro One Box gdy nie masz czasu odebrać paczki

Na szczęście w przypadku Allegro One Box problem ten znika. Od teraz można całkowicie za darmo przedłużyć czas, na odebranie przesyłki o 24 godziny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068749
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068749
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Skrzynka na listy VOREL 78541
Skrzynka na listy VOREL 78541
0 zł
37.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.99 zł
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
-100 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 659 zł
Advertisement

Oczywiście, ktoś nadmiernie czepliwy mógłby zapytać, czemu dodali opcję przedłużenia czasu, zamiast zwyczajnie go wszystkim wydłużyć. Jednak wbrew pozorom ma to sens, bo działa bardziej psychologicznie. Człowiek, któremu nie chce się iść do One Boxa widząc, że zaraz upływa termin, ruszy się po przesyłkę, a dopiero ktoś, kto naprawdę nie ma czasu, lub możliwości ją przedłuży.

To natomiast wpłynie na odkorkowanie przesyłkomatu. Nie wiadomo także, jak długo opcja ta będzie za darmo. Na pewno jednak się przyda podczas przedświątecznego zamieszania. 

Image
telepolis
allegro Allegro One Box
Zródła zdjęć: DAMIAN JAROSZEWSKI / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Marcin Gruszka / X