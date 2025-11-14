Nie zdążysz odebrać paczki? Allegro One Box rozwiąże problem za darmo

Różnie to bywa: natłok pracy, obowiązków, czy nieplanowany wyjazd i paczka utyka w automacie paczkowym na dłużej, niż powinna. Wtedy pozostaje nam tylko jedno: przedłużyć jej obecność, co niestety kosztuje. Lepiej jednak zapłacić, niż aby paczka wróciła do nadawcy, co wymagałoby kolejnej opłaty za przesyłkę i zaangażowania ze strony kogoś, kto przecież już raz nam daną paczkę nadał.

Allegro One Box gdy nie masz czasu odebrać paczki

Na szczęście w przypadku Allegro One Box problem ten znika. Od teraz można całkowicie za darmo przedłużyć czas, na odebranie przesyłki o 24 godziny.

Oczywiście, ktoś nadmiernie czepliwy mógłby zapytać, czemu dodali opcję przedłużenia czasu, zamiast zwyczajnie go wszystkim wydłużyć. Jednak wbrew pozorom ma to sens, bo działa bardziej psychologicznie. Człowiek, któremu nie chce się iść do One Boxa widząc, że zaraz upływa termin, ruszy się po przesyłkę, a dopiero ktoś, kto naprawdę nie ma czasu, lub możliwości ją przedłuży.