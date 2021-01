XPG wprowadza... gumy do żucia dla graczy

Firma XPG, chwilę przed targami CES 2021, zaprezentowała dość interesujący produkt. W portfolio marki pojawiły się gumy do żucia dla graczy. Tak, gumy do żucia!

Dzisiaj niemal wszystko może zostać określone mianem sprzętu dla graczy. Wystarczy dodać oświetlenie RGB LED i gamingowa może być obudowa do komputera, mogą być też pamięci RAM czy dysk SSD. Jakby tego było mało, to powstała też cała gama produktów spożywczych dla graczy z napojami i chipsami na czele. Teraz do listy możemy dopisać kolejny produkt, którym są gumy do żucia. Te "powołała do życia" gamingowa marka XPG, która należy do firmy ADATA.

XPG - gumy do życia dla graczy

Guma skierowana jest do profesjonalnych graczy. Firma XPG zapewnia, że dzięki kofeinie zwiększa energię oraz poprawia koncentrację. Z kolei antyoksydant w postaci Luteiny ma potwierdzone, pozytywne działanie na wzrok. Gumy nie zawierają ani tłuszczy, ani białka i mają standardowy, miętowy smak. Być może więcej dowiemy się w przyszłym tygodniu, gdy oficjalnie ruszą wirtualne targi CES 2021. Na razie gumy do żucia dla graczy są jednym z najbardziej osobliwych "produktów", jakie zostały zaprezentowane na chwilę przed tym wydarzeniem.

