Szef Volkswagena nie boi się Apple Car

Szef Volkswagena - Herbert Diess - nie boi się konkurencji ze strony Apple. Jego zdaniem rynek motoryzacyjny jest bardzo specyficzny i firmie z Cupertino wcale nie będzie na nim łatwo.

Od kilku tygodni nasiliły się plotki na temat prac Apple nad własnym samochodem. Hyundai i Kia zdradziły, że prowadziły rozmowy z firmą z Cupertino na temat potencjalnej współpracy, ale ostatecznie nic z nich nie wyszło. Twórcy iPhone'ów dyskutowali też z kilkoma japońskimi producentami, ale nie znamy efektu tych negocjacji. Tymczasem szef Volkswagena jest zdania, że Apple wcale nie będzie tak łatwo na rynku motoryzacyjnym.

Herbert Diess - prezes Volkswagena nie boi się konkurencji ze strony Apple na rynku motoryzacyjnym. Jego zdaniem jest to bardzo nietypowy segment, którego nie da się przejąć za jednym zamachem. Diess przekonuje, że firma z Cupertino nie poradzi sobie z tym z dnia na dzień i to nawet pomimo tego, że ma wszystko, co jest potrzebne do zbudowania samochodu. Mowa o odpowiedniej wiedzy w kontekście akumulatorów, oprogramowania oraz designu, a do tego wystarczająco głębokie kieszenie.

Mimo wszystko się nie boimy.

- powiedział Herbert Diess w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Na ten moment nie wiemy, kto zajmuje się produkcją samochodu Apple. Hyndai i Kia wycofały się z rozmów, a japoński kierunek wciąż pozostaje tajemnicą. Tymczasem firma z Cupertino już w 2024 roku chce wprowadzić auto do sprzedaży. Czy to się uda? Czas pokaże.

Zobacz: Składany iPhone może mieć rysik

Zobacz: iPhone 12 Pro Max za 45 tysięcy dolarów? Tak, w Caviar

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Gadgets360, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung