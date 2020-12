Apple zacznie produkcję swojego samochodu w 2024

Apple już od lat przymierza się do wyprodukowania swojego samochodu. Najnowsze plany mówią o 2024.

Apple zabierał się do prac nad swoim własnym samochodem już w 2014, jednak Project Titan nie skończył się tak, jak jego pomysłodawcy by chcieli. Amerykańska firma wycofała się i zajęła produkcją oprogramowania. Jednocześnie nigdy nie umarł pomysł Apple Cara. Firma z Cupertino wracała do niego bardzo często, nigdy jednak nie wyszło z tego nic konkretnego. Apple ma bardzo głębokie kieszenie i stać go bez wątpienia na to, by przez pierwsze lata dopłacać do próby wywalczenia sobie pozycji rynkowej. Tesla Elona Muska potrzebowała aż siedemnastu lat na to, by wreszcie być zyskowna. Zgodnie z doniesieniami Reutersa, teraz Apple po raz kolejny przeprosił się z tym pomysłem.

Auto Apple'a ma wejść do produkcji w 2024, jednak niewykluczony jest też 2025. Amerykańska firma zamierza w tym celu sprzymierzyć się z niezidentyfikowanym innym graczem na rynku samochodów. Rocznie mielibyśmy widzieć 100 tysięcy nowych aut. Będą to produkty elektryczne, a bateria Apple'a ma zapewnić zwiększony zasięg na jednym ładowaniu. Jednocześnie ma ona obniżyć wszelkie koszty eksploatacji.

Zobacz: Apple szykuje nowego iPada 10,5 cala

Zobacz: Cydia też wnosi pozew przeciwko Apple'owi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: reuters, wł