Cydia też wnosi pozew przeciwko Apple'owi

Apple ostatnio znajduje się na wojennej ścieżce z właściwie wszystkimi. Teraz do tego grona wrócił jednak jego odwieczny przeciwnik - Cydia.

Cydia ma swoje najlepsze dni za sobą. Była ona powszechnie używana wtedy, kiedy codziennością był jailbreak iPhone'ów. Teraz korzysta z niego coraz mniejsza liczba użytkowników, ale nie znaczy to, ze Cydia zamierza odejść w zapomnienie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jest to miejsce starsze nawet niż oficjalny sklep Apple App Store. Cydia wystartowała w 2007, kiedy App Store pojawił się rok później. W 2009 z kolei Cydia stała się również komercyjna, z czego zrezygnowała dziewięć lat później. Właściwie cały czas trwały prawne przepychanki pomiędzy twórcą Cydii Jayem Freemanem i firmą Apple.

Teraz Cydia dołączyła do coraz większego frontu przeciwko Apple'owi. Pomóc w bitwie ma pozew, który ma na celu zmuszenie Apple'a do pozwolenia na swobodne operowanie w iOS też innych sklepów z aplikacjami. O podobne praktyki monopolistyczne oskarżają też Apple'a takie firmy jak Epic Games, Facebook, Spotify i Deezer. Cydia dołączyła zatem do dość elitarnego grona. Nie wygląda na to, by spór pomiędzy obiema stronami zakończył się szybko.

Źródło tekstu: washington post