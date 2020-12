Apple szykuje nowego iPada 10,5 cala

Apple pracuje nad kolejnym tabletem. Nadchodzący iPad będzie jedna z budżetowych pozycji firmy.

Tablety to obok inteligentnych zegarków te dwa rynki, na którym to Apple jest dominującym graczem. Mimo tego to właśnie smartfony są głównym generatorem przychodów dla firmy. Nie oznacza to oczywiście, że Amerykanie zamierzają siedzieć z założonymi rękoma i nie próbować zdobyć kolejnych klientów także tam, gdzie i tak rządzą. We wrześniu Apple pokazał nowy tablet z wyświetlaczem o przekątnej 10,2 cala. Jak na Apple'a to było to naprawdę budżetowe urządzenie. Producent pracuje jednak nad kolejnym tabletem, który nie będzie wymagał wydania na niego worku złota.

Będzie to iPad z wyświetlaczem 10,5 cala. Będzie on także miał układ A13 Bionic oraz 4 GB RAM. Przecieki mówią, że standardowa wersja będzie miała 64 GB pamięci wbudowanej. Zobaczymy tam także stary dobry okrągły przycisk fizyczny z Touch ID. Produkt ma być też lżejszy i cieńszy. Nowy tablet będzie kosztował już 299 dolarów, co będzie obniżką ze znanych obecnie 329 dolarów. Nadchodzące urządzenie ma się pojawić na rynku na początku 2021.

Źródło tekstu: Pocket Now, wł