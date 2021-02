Kia i Hyundai nie prowadzą już rozmów w sprawie Apple Car

Firmy Kia i Hyndai potwierdziły, że nie prowadzą już rozmów z Apple w sprawie produkcji samochodu z nadgryzionym jabłkiem w logo. Kto w taki razie zbuduje Apple Car?

Jeszcze kilka dni temu pojawiły się plotki, według których Apple zamierza zainwestować w Kia Motors kilka miliardów dolarów, aby stworzyć osobne fabryki do produkcji Apple Car. Dzisiaj wiemy, że niewiele miało to wspólnego z rzeczywistością. Hyundai i należąca do niego Kia oficjalnie potwierdziły, że nie prowadzą już rozmów z Apple w sprawie ewentualnej produkcji samochodu z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Kto wyprodukuje Apple Car?

Hyundai już w styczniu oficjalnie przekazał, że prowadzi rozmowy z Apple w sprawie produkcji ich samochodu. Podobno obie firmy rozważały składanie aut w Stanach Zjednoczonych, w fabrykach Kia Motors w stanie Georgia. Z tego też powodu firma z Cupertino miała zainwestować aż 3,6 mld dolarów w rozwój placówki i stworzenie osobnej linii produkcyjnej tylko dla Apple Car. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Szefowie Hyundaia podobno nie byli do końca przekonani do pomysłu produkcji Apple Car. Z pogłosek wynika, że ich zdaniem składanie pojazdów dla innej firmy mogło negatywnie odbić się na reputacji marki. W ich ocenie Hyundai powinna skupić się przede wszystkim na własnych produktach. Dlatego też ostatecznie nie doszło do podpisania umowy. Po ogłoszeniu tej decyzji wartość akcji Hyundaia spadła o 8,4%, a Kia Motors aż o 14%.

Hyundai i Kia nie są jedynymi firmami, z którymi Apple prowadziło rozmowy. Firma z Cupertino jednocześnie negocjowała z sześcioma japońskimi producentami samochodów, ale i w tym wypadku nie zostały podjęte żadne decyzje (przynajmniej na razie). Na ten moment nie wiadomo, jakie są dalsze plany Apple. Docelowo autonomiczny samochód ma trafić do sprzedaży w 2024 roku.

