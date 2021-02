Apple zainwestuje 3,6 mld dolarów w Kia Motors, aby zbudować własne auto

Apple zamierza zainwestować aż 3,6 mld dolarów w Kia Motors, jak wynika z najnowszego raportu. Wszystko, aby zbudować samochód z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Według koreańskiego serwisu DongA Ilbo Apple zamierza w najbliższym czasie zainwestować w Kia Motors równowartość 3,6 mld dolarów. Celem amerykańskiej firmy jest zbudowanie własnego samochodu do 2024 roku, a następnie produkowanie około 100 tys. modeli w ciągu roku, co finalnie mogłoby zostać zwiększone nawet do 400 tys. egzemplarzy. Do podpisania umowy między obiema firmami może dojść już 17 lutego. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę nowych fabryk i obiektów, przeznaczonych tylko i wyłącznie do budowy Apple Car.

Kia zbuduje samochód Apple?

Wcześniej Apple prowadziło rozmowy z Hyundai, do którego należy Kia Motors. Koreańska marka niedawno to potwierdziła, ale przyznała, że negocjacje były na bardzo wczesnym etapie i nie zostały podjęte żadne decyzje. Z czasem Hyundai doprecyzował, że chodziło o rozmowy z potencjalnymi partnerami w kontekście autonomicznego samochodu elektrycznego. Pojawiły się też informacje, że koreańska marka waha się z powodu warunków współpracy z Apple.

Na ten moment Apple i Kia Motors odmówiły komentarza na temat powyższych informacji, ale nie od dzisiaj wiadomo, że coś jest na rzeczy. Plotki na temat samochodu Apple krążą od wielu lat, w ostatnich tygodniach mocno się nasiliły. Nie bez znaczenia są też wcześniejsze pogłoski na temat współpracy z marką Hyundai, do którego należy pakiet większościowy Kia Motors.

