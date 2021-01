Samochodu Apple jednak nie będzie? Hyundai się waha

Apple Car pozostaje dalej niezrealizowaną fantazją Apple'a. Możliwe, że tej kwestii... nic się jednak nie zmieni.

Apple już od lat myśli nad swoim samochodem, jednak do tej pory pozostawało to w kwestii marzeń. Niedawno jednak wszystko zaczęło iść po myśli amerykańskiej firmy i pierwsze samochody miały zjechać z taśm produkcyjnych w 2024. Co roku do sprzedaży miało wchodzić 100 tysięcy samochodów. Partnerem miał być koreański Hyundai. Niestety dla Apple'a wygląda na to, że azjatycka firma coraz bardziej się waha. Powodem jest fakt, że Apple i Hyundai zupełnie inaczej sobie wyobrażają współpracę. Koreańczycy chcieliby sami zając się całą fizyczną częścią, kiedy Apple dostarczyłby oprogramowanie. Amerykanie najchętniej wszystko - nawet karoserię - zdobyli dzięki outsorcingowi.

Według ich wizji Hyundai (lub należąca do niego Kia) miałby tylko to wszystko poskładać. Koreańczycy nie są pewni czy to wyjdzie na dobre ich oraz należącym do nich markom. Szczególnie mogłoby to zaszkodzić wypozycjonowaniu serii Genesis jako produktu z wyższej półki. Nie pomaga na pewno fakt, że obie firmy przyzwyczajone są do swoich dominujących pozycjach w negocjacjach. Ewentualne auta Apple Car miałyby powstawać w fabryce Kia w Georgii.

Źródło tekstu: reuters, wł