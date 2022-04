Ukraińcy wyśmiali rosyjski sprzęt. Mają ku temu dobre powody

Na terenie Ukrainy rozbił się nowoczesny, rosyjski dron zwiadowczy. Ten został przejęty przez ukraińskie wojsko i szybko okazało się, że ze słowem "nowoczesny" nie ma wiele wspólnego.

Ukraińscy żołnierze przejęli rosyjskiego, bezzałogowego drona zwiadowczego. Ten rozbił się na terenie naszych wschodnich sąsiadów. Po szybkim zbadaniu okazało się, że nowoczesny pojazd ma wiele rozwiązań unikalnych na skalę światową. Nie jest to jednak coś, co można podziwiać. Rosyjski dron to raczej powód do śmiechu.

Ukraińcy śmieją się z rosyjskiego drona

Dron tak zaskoczył ukraińskich wojskowych, że postanowili nagrać krótkie wideo, na którym prezentują najbardziej innowacyjne rozwiązania rosyjskiej myśli technicznej. Dwa rozwiązania szczególnie mogą dziwić.

W pierwszej kolejności ukraiński żołnierz zwraca uwagę na system kamer zamontowanych na dronie. Głównym elementem jest standardowy aparat marki Canon. Na miejscu trzyma go styropianowa ramka w połączeniu z taśmami na rzep. Jakby tego było mało, to zaklejony został włącznik kamery, aby ta samoistnie nie wyłączała się w trakcie lotu, np. z powodu drgań.

Drugi i chyba jeszcze bardziej szokujący element drona to... wlew na paliwo. Ten wykonany jest z plastikowej butelki PET. Wygląda, jakby żywcem wyjąć go z dowolnego napoju dostępnego w sklepie. Całość zabezpieczona jest nakrętką. Nie zabrakło też drucika, aby nie zgubić samej nakrętki. Rozwiązanie na miarę XXI wieku.

Faktem jest, że takie rozwiązania są po prostu dużo tańsze, a przecież sprzęt wojskowych jest cholernie drogi. Każda, nawet najmniejsza oszczędność jest na wagę złota. Pomimo tego plastikowa butelka w zaawansowanym dronie armii, która do niedawna uchodziła za jedną z najnowocześniejszych na świecie, może powodować śmiech.

