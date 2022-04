Rosja zdobyła Kijów i Lwów, a przynajmniej tak twierdzi

Serwis społecznościowy VK, założony w 2003 roku przez biznesmena Pawła Durowa, później odpowiedzialnego również za komunikator Telegram, w zamyśle miał stanowić wschodnioeuropejską odpowiedź na Facebooka. Wprawdzie w Polsce przyjął się nieszczególnie, żeby nie powiedzieć marnie, ale Rosję i Pribałtyki, a nawet Czechy momentami wręcz dominował. Do czasu.

W 2014 roku Durow został usunięty ze stanowiska przez putinowskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Igora Sieczina, po czym platforma wpadła w ręce władzy. Sam jej założyciel został zmuszony do ucieczki z kraju, a tymczasem VK przekształcono w kolejną już kremlowską tubę propagandową.

Social network #Vkontakte considers #Ukrainian cities including #Kyiv and #Lviv to be part of #Russia. pic.twitter.com/3KTAdJHCzg