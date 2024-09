Kaspersky przestaje działać. Ale klienci nie zostaną na lodzie

Pango Group pozyska około miliona użytkowników, czyli wszystkich amerykańskich klientów firmy Kaspersky Lab. Wszystko po tym, jak w USA zakazano sprzedaży rosyjskiego oprogramowania antywirusowego.

Kaspersky działa do końca września

Przypomnijmy, że Kaspersky Labs zamyknął swoje biuro w USA, a od 15 lipca zakup jego cenionego oprogramowania antywirusowego jest tam niemożliwy. Restrykcje amerykańskiego rządu, które zakazują sprzedaży oprogramowania Kaspersky, w tym pobierania aktualizacji, odsprzedaży i licencjonowania produktu, mają wejść w życie 29 września.

Pango przejmie klientów

Klienci jednak nie pozostaną na lodzie. Wszystkich klientów Kaspersky Lab przejmie firma Pango Group. To firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, która zaopiekuje się teraz około 1 milionem użytkowników Kaspersky. Ma to znaczenie, bowiem gdyby nie ta umowa, to obecni klienci firmy Kaspersky w USA zostaliby na lodzie. Wraz z końcem miesiąca, przestaliby otrzymywać aktualizację oprogramowania dla narzędzia antywirusowego.

Dobra wiadomość dla klientów Kaspersky jest taka, że nie muszą właściwie nic robić.

Klienci tak naprawdę nie muszą podejmować żadnych działań. Rzeczy, o których muszą wiedzieć i które muszą znać, przedstawimy im w serii wiadomości e-mail. Następnie, nasz zespół obsługi klienta będzie gotowy do pomocy.

- zapewnił Axios Neill Feather, prezes i dyrektor operacyjny Pango.

Po dokonaniu tej transformacji, byli klienci Kaspersky zostaną całkowicie odcięci od własności intelektualnej rosyjskiej firmy. Rząd USA obawiał się, że Kreml będzie mógł wywrzeć presję na firmie Kaspersky, aby ta zezwoliła rządowym szpiegom na podsłuchiwanie urządzeń klientów USA.

