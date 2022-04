Kaspersky opuszcza Polskę

Kaspersky Lab Polska poinformował w mediach społecznościowych, że kończy współpracę z rosyjskim producentem antywirusów. Ma to związek z wojną w Ukrainie.

Zarząd polskiej spółki Kaspersky Lab zadeklarował, że nie będzie się zaopatrywać w produkty rosyjskiego producenta antywirusów, ale zamierza jednak wywiązać się z zobowiązań wobec istniejących klientów, udostępniając im między innymi polskojęzyczny dział pomocy technicznej. Z Internetu zniknęły już polskojęzyczne wersje serwisu z domeną kaspersky.pl oraz sklep internetowy z oprogramowaniem Kaspersky Lab.

Zobacz: Kaspersky'emu nie można ufać. Niemcy ostrzegają

Wkrótce po wybuchu wojny na Ukrainie w Internecie pojawiły się głosy wzywające do bojkotu produktów Kaspersky Lab. Natomiast dużo większe reperkusje wywołały komunikaty wydane przez instytucje w kilku krajach Unii Europejskiej. Na początku marca Polskie Towarzystwo Informatyczne zaapelowało do obywateli, przedsiębiorstw i jednostek publicznych o zaprzestanie kupowania i wykorzystywania programów komputerowych oraz innych produktów pochodzących z Rosji.

Z kolei Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (BSI) zalecił Niemcom, aby nie używali oprogramowania Kaspersky Lab, ponieważ jego producent może być zaangażowany, dobrowolnie lub siłą w możliwe cyberataki komputerowe. Również francuska agencja cyberbezpieczeństwa ANSSI odradza korzystanie z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab.

Na łamach Computer Bild ukazał się artykuł, w którym autorzy rekomendują alternatywne rozwiązania dla rosyjskiego antywirusa. Na krótkiej liście znalazły się takie marki, jak Bitdefender, Norton, Avast i G Data. Mateusz Bergolc z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce przyznaje, że otrzymuje wiele zgłoszeń od zaskoczonych resellerów wcześniej związanych z Kaspersky Lab, którzy potwierdzają, że sprzedaż rosyjskiego antywirusa w Polsce nie będzie kontynuowana.

Resellerzy związani z Kaspersky Lab znaleźli się w dość trudnym położeniu, bowiem praktycznie z dnia na dzień dowiedzieli się, że producent wycofuje się z Polski. Razem z Bitdefender planujemy w Polsce podjęcie szeregu działań techniczno-handlowych dla byłych partnerów Kaspersky Lab. Wśród nich znajdzie się nieodpłatna pomoc przy wdrożeniach produktów i darmowa asysta. Planujemy też powiększyć swój skład osobowy w Polsce, aby zapewnić jak najwyższy poziom wsparcia technicznego. Ponadto wzrośnie liczba szkoleń, które pozwolą klientom i partnerom lepiej poznać nowy system. Nowi partnerzy zyskają również dostęp do specjalnego portalu oraz materiałów marketingowych. Mogą też liczyć na specjalne niższe ceny projektowe oraz ochronę kontynuacji, co oznacza, że klient przedłużający po roku czy dwóch latach umowę licencyjną jest zobligowany do kontaktu z tym samym resellerem.