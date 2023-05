Rosja cofa się do lat 90. Niewiarygodne na co się rzucili

W Rosji powraca moda na kafejki internetowe – piszą lokalne media. W latach 2019-2022 otwarto aż 1,3 tys. nowych placówek tego typu.

Kafejki internetowe, odkąd niemal każdy chętny ma szerokopasmowy internet w domu, zaczęły systematycznie znikać. W końcu dotknęło to nawet postrzeganej za zagłębie kafejek Azji, gdzie właściciele masowo przekształcali tego typu punkty w kopalnie kryptowalut.

Tym bardziej nieoczekiwanie, jak wynika z doniesień lokalnych mediów, kafejki internetowe powracają do łask wśród mieszkańców Federacji Rosyjskiej.

Kafejki internetowe jak grzyby po deszczu

Serwis 4PDA wylicza, że w latach 2019-2022 w Rosji zostało otwartych co najmniej 1,3 tys. nowych placówek, gdzie skorzystać można z internetu lub pograć ze znajomymi w sieci lokalnej. Jednocześnie podwoiła się ponoć liczba klientów kafejek, którzy w dodatku, licząc średnio, spędzają w nich teraz 2,5-krotnie więcej czasu.

Co ciekawe, z ujawnionych danych wynika, że do kafejek chodzą głównie mężczyźni, stanowiąc aż 92 proc. wszystkich odwiedzających. Z czego ponad połowa tej grupy (50,3 proc.) to osoby poniżej 24 r.ż.

W kwestii najczęstszych aktywności królują z kolei gry, a konkretniej „Counter–Strike” oraz „Dota 2”. Jak zadeklarowano, właśnie dla nich przychodzi 7 na 10 odwiedzających. Tymczasem tylko w nielicznych przypadkach ma chodzić o samo skorzystanie z internetu.

Analitycy co prawda nie wskazują przyczyny powrotu kafejek do łask, ale z komentarzy w Runecie wynika, że placówki są dość tanie i coraz szerzej dostępne. Ma to je czynić atrakcyjną alternatywą dla klasycznych kawiarni, by spotkać się ze znajomymi, bez związku z utrudnioną dostępnością sprzętu.

