Olbrzymi wybuch w Rosji. Zdjęcia satelitarne nie pozostawiają złudzeń

Strumień dymu i popiołu – to właśnie widać aktualnie nad Kamczatką. Wybuchł najwyższy wulkan w Eurazji.

Dym i pył wydobywają się z wulkanu Kluczewska Sopka. To czynny wulkan stożkowy na Półwyspie Kamczackim, wznoszący się na wysokość 4750 metrów nad poziomem morza. Najwyższy wulkan Eurazji ma ponad 300 wulkanicznych sąsiadów na półwyspie, z czego około 30 czynnych. Tuż obok stykają się płyty tektoniczne (północnoamerykańska z płytą Pacyfiku), co dodatkowo podgrzewa atmosferę. To część Pacyficznego Pierścienia Ognia – pasa tektonicznego wokół Oceanu Spokojnego, na którym znajdują się trzy czwarte czynnych wulkanów Ziemi.

Ewakuacja szkół, wstrzymane loty

Kluczewska Sopka od połowy czerwca była w stanie bliskim erupcji. Materiał został wyrzucony 1 listopada, słup sięgnął 12 km nad powierzchnią Ziemi. Zdjęcia satelitarne, zrobione przez NASA, pokazują niecodzienny widok. Chmura pyłu i popiołu wyrzuconego przez Kluczewską Sopkę ma długość około 1600 kilometrów.

Zdjęcie powyżej zostało zrobione przez satelitę Landsat 8. Wulkaniczny pył jasno odróżnia się od zabarwionych na niebiesko chmur. Pod nimi zaś widać czerwony strumień lawy, wypływający ze szczytu wulkanu.

Zdjęcie poniżej pokazuje prawdziwe kolory oraz skalę zjawiska. Zostało zrobione przez satelitę Aqua i pomogło ocenić rozmiar chmury. Naukowcy szacują, że ostateczna długość chmury mogła dojść nawet do 2255 km.

Na mapie oznaczyłam fotografowane przez satelity miejsca oraz pozycję wulkanu.

Zespół odpowiedzialny za monitorowanie aktywności wulkanicznej na Kamczatce ogłosił czerwone ostrzeżenie lotnicze, więc w okolicy nie odbywają się żadne loty. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować kilka szkół. Media lokalne nie podają informacji o poważniejszych problemach mieszkańców Kamczatki. Szczęśliwie półwysep nie jest gęsto zaludniony i szkody dla ludzi będą niewielkie. Niebezpieczna chmura ominęła największe miasto na półwyspie: Pietropawłowsk Kamczacki, w którym mieszka około 200 tysięcy osób.

Erupcja trwała kilka dni. Aktualnie wydaje się, że wulkan przejdzie w stan spoczynku. Szczęśliwie rosyjski wulkan nie wyrzucił dostatecznie dużo pary wodnej, by realnie wpłynąć na stan warstwy ozonowej.

