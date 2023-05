ChatGPT zakazany w Polsce? Premier Morawiecki komentuje

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany o sztuczną inteligencję. Jego zdanie konieczne są regulacje, bo to "miecz obosieczny".

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie rozmowy w Polskim Radiu został zapytany o sztuczną inteligencję, która jest w ostatnim miesiącach niezwykle gorącym tematem. Szef polskiego rządu przyznał, że konieczne są regulacje, aby być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie.

Mateusz Morawiecki przyznał, że sztuczna inteligencja to miecz obosieczny, który może nam pomóc, ale nieodpowiednio używany może zaszkodzić.

Sztuczna inteligencja to jest i ogromna szansa i ogromne zagrożenie. Nożem można kroić chleb i można komuś poderżnąć gardło. To jest niestety miecz obosieczny, którym trzeba umieć się posługiwać od strony regulacyjnej.

- powiedział premier.

Niedawno szef polskiego rządu spotkał się z Samem Altmanem, szefem OpenAI i współtwórcą ChatGPT. Morawiecki ujawnił, że w trakcie rozmowy głównym tematem były regulacje, które pozwoliłyby na korzystanie ze sztucznej inteligencji w taki sposób, aby nie krzywdzić.

Teraz poniewczasie wiele krajów patrzy na media społecznościowe nie tylko jako na coś wspaniałego, dobrego, czym one są, ale również na coś, co może spowodować odciąganie dzieci, młodzieży, dorosłych od dobrych rzeczy, może doprowadzać do głębokich frustracji. Dzisiaj kolejne kraje podejmują próby regulacji tych mediów. Lepiej byłoby, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie.