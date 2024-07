Marynarka Wojenna Niemiec nie chce już dyskietek. Tylko, jest problem

Marynarka Wojenna Niemiec w dalszym ciągu używa do przechowywania danych ośmiocalowych dyskietek. Są one wciąż niezbędne do polowania na łodzie podwodne, a ich historia sięga 1971 roku.

8-calowe dyskietki? Co to w ogóle takiego?

Ośmiocalowe dyskietki to babcie dyskietek 5,25 cala oraz 3,5 cala, z którymi prędzej mogliście mieć do czynienia. Te pokaźnych rozmiarów nośniki wykorzystywały i, jak się okazuje, nadal wykorzystują zapis magnetyczny, a ich pojemność z początkowych 80-175 kB wyewoluowała ostatecznie do wręcz militarnych 1,2 MB.

Dyskietki 5,25 cala zaczęły wypierać je od 1978 roku, a w 1983 roku na rynek weszły rewolucyjne jak na swoje czasy dyskietki 3,5 cala, których magnetyczny krążek zamknięto w twardej skorupie, znacznie mniej podatnej na uszkodzenia niż miękkie okładki dyskietek 8 i 5,25 cala. Nośniki te królowały również w Polsce, w czasach rozkwitu systemów DOS i początków Windowsa. Nawet Windowsa 95 można było kupić jeszcze na dyskietkach, a nie tylko na płytach CD.

Marynarka Wojenna Niemiec nadal korzysta z dyskietek do polowania na łodzie podwodne

Choć trudno w to uwierzyć w czasach dysków SSD i wszędobylskiej chmury, wynalazek sprzed 50 lat nadal jest aktywnie wykorzystywany przez Marynarkę Wojenną Niemiec i 8-calowe dyskietki są niezbędne do działania fregat klasy Brandenburg F123, oddanych do użytku w połowie lat 90.

Służą one do kontrolowania podstawowych funkcji statków, takich jak napęd i generatory energii. Fregaty F123 są przy tym wyspecjalizowane w polowaniu na łodzie podwodne, mowa więc o newralgicznym elemencie uzbrojenia.

Niemcy mówią jednak dość i chcą czegoś nowego

Marynarka Wojenna Niemiec zabrała się do modernizacji swoich Fregat F123, a głównym wykonawcą jest szwedzka firma Saab. Wymiana trzydziestoletniego sprzętu komputerowego z jednoczesnym zachowaniem pełnej funkcjonalności systemów statków to wielkie wyzwanie.

Stąd pomysł by, zamiast totalnej przebudowy, jedynie zmienić nośniki pamięci na bardziej niezawodne. I tutaj z pomocą przyjść mogą takie rozwiązania jak napędy Gotek, które mogą emulować różne standardy i formaty dyskietek.

Nie ma co się śmiać z Niemców

Z podobnymi problemami borykają się też instytucje i urzędy na całym świecie. Japoński rząd świętował likwidację dyskietek raptem na początku tego miesiąca, a były one niezbędne do różnych oficjalnych zgłoszeń regulacyjnych. Z dyskietkowym problemem borykał się jeszcze w tym roku system kontroli pociągów w San Francisco, a do 2019 roku z 8-calowych dyskietek korzystał też militarnie amerykański Strategic Automated Command and Control System (SACCS).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wikipedia / Hubert Berberich (HubiB), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=437689

Źródło tekstu: tom's Hardware, Golem.de, oprac. wł