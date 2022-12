Kanye West zbanowany na Twitterze. Nie uwierzysz, co zrobił

Nie kończą się problemy Kanye Westa. Artysta, po utracie lukratywnych kontraktów z powodu swoich wypowiedzi, został zbanowany na Twitterze. Po raz kolejny, ale teraz chyba ostateczny.

Końcówka 2022 roku nie jest najlepsza dla Kanye Westa. Niedawno stracił kilka lukratywnych kontraktów, wycenianych na grube miliardy dolarów, z powodu swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. To jednak nie zmieniło jego podejścia. Kilka dni temu udzieli wywiadu w Alex Jones Show, na który przyprowadził ze sobą zadeklarowanego neonazistę. Jakby tego było mało, w trakcie rozmowy przyznał, że lubi Hitlera i chwalił nazistów.

Kanye West zbanowany na Twitterze

Na tym nie koniec wybryków artysty. Kilka dni temu opublikował na Twitterze zdjęcie Elona Muska bez koszuli oraz zdjęcie swastyki. Miliarder, który od niedawna jest właścicielem serwisu społecznościowego i sam określa siebie jako absolutny zwolennik wolności słowa, napisał do Westa. W wiadomości poinformował go, że o ile publikowanie jego niepochlebnych zdjęć jest ok, tak już publikowanie symboli nazistowskich nie jest zgodne z regulaminem platformy.

Starałem się, jak mogłem. Mimo to ponownie złamał naszą zasadę przeciwko podżeganiu do przemocy. Konto zostanie zawieszone.

- napisał Elon Musk po zbanowaniu Kanye Westa.

Przed banem West zdążył też opublikować prywatne wiadomości, w których Musk napisał mu, że posunął się za daleko. Artysta zapytał go "kto uczynił cię sędzią?", ale nie mieliśmy okazji zobaczyć odpowiedzi. Nie wiadomo, czy samo opublikowanie swastyki zostało uznane za podżeganie do przemocy, ale chyba nie ma to większego znaczenia. Kanye West robili wiele, aby być zbanowanym i to nie tylko na Twitterze.

