Meta i Google proszą rząd, aby wstrzymał się z nową ustawą

Google i Meta zaapelowały do australijskiego rządu, aby ten wstrzymał się z wprowadzaniem prawa, które ma zablokować dostęp do social mediów dzieciom poniżej 16 roku życia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taką ustawę, w ekspresowym tempie, procesuje właśnie australijski rząd, przy wsparciu opozycji. W przypadku podpisania, prawo może wejść w życie jeszcze w tym roku. Według ustawy, dzieci poniżej 16 roku życia, mają mieć całkowity zakaz korzystania z platform społecznościowych, a obowiązek zablokowania dostępu do tych serwisów ma spoczywać na ich właścicielach. W przypadku niedostosowania do nowych przepisów właścicielom tych serwisów mają grozić wielomilionowe kary.

Wygląda na to, że zarówno Google, Facebook, Instagram, a nawet należący do Bytedance TikTok, mówią w tej sprawie jednym głosem. Nic dziwnego, w jednej chwili mogą stracić najbardziej aktywnych użytkowników swoich serwisów oraz być zmuszonymi do wprowadzenia blokady, na co w tak krótkim czasie nie są do końca gotowi.

W obecnej formie ustawy, nikt do końca nie rozumie jej skali, ani wpływu ,jaki będzie ona miała na Australijczyków. Te przepisy są niedopracowane i nie będą efektywne.

- czytamy w oświadczeniu Meta.

Głos w sprawie ustawy zabrał także Elon Musk. Właściciel portalu X nazwał ustawę atakiem na wolną mowę i swobody obywatelskie. Stwierdził, że wprowadzenie przepisów jest sposobem australijskiego rządu na kotrolę dostępu do Internetu.

Zobacz: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 16 lat

Zobacz: Kolejny kraj myśli o tego typu zakazie. Ruszyła lawina?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com