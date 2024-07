Elon Musk znów majstruje przy X. Usuwa kolejną funkcję

Tym razem, Elon Musk chce zmienić sposób wyświetlania treści w kanałach użytkowników. Platforma X usunie przycisk interakcji i zaangażowania z postów. Co to oznacza? A to, że przycisk repost (retweet), like i reply nie będą już widoczne przy indywidualnym poście na osi czasu użytkownika.

Usunięte zostaną nie tylko przyciski, ale także liczniki udostępnień, polubień oraz odpowiedzi.

Here is what X is going to look like without any like/repost buttons on the timeline, all gesture based:



Swipe left and right to like and reply or Force Touch to see a menu with more actions pic.twitter.com/imfgi0ouvV