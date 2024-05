Elon Musk usunie z X ikoniczną opcję. To nie awaria

Platforma X, znana wcześniej jako Twitter, przejdzie wkrótce metamorfozę. Nastąpią zmiany, o które właściwie nie prosił żaden użytkownik. Czego zatem możemy się spodziewać?

Platforma X zamierza usunąć publiczne "lajki" z profili użytkowników. Oznacza to, że nie będzie można przeglądać postów, polubionych przez innych użytkowników X. Ponieważ użytkownicy zauważyli pewne zmiany na platformie i zaczęły się spekulacje, dyrektor dyrektor ds. inżynierii X, Haofei Wang, postanowił wyjaśnić sprawę.

dyrektor ds. inżynierii X, Haofei Wang

Yeah, we are making likes private.



Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.



