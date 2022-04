eBay z nowym otwarciem w Polsce. Czy tym razem się uda?

eBay robi nowe otwarcie w Polsce. Klienci mogą już korzystać z nowego serwisu z funkcją automatycznego tłumaczenia ofert na język polski. Czy to wystarczy, by tym razem zawojować polski rynek e-commerce?

Czy słyszeliście kiedykolwiek o serwisie eBay? Zapewne tak. A czy macie w pamięci fakt, że ta platforma sprzedażowa jest dostępna również w Polsce? Z tym już pewnie jest gorzej. Sam nawet kiedyś coś tam kupiłem, ale pamięć o tym serwisie jest gdzieś głęboko schowana w mojej pamięci. To akurat nie jest dziwne, ponieważ wejście serwisu do Polski nie było zbyt udane. Teraz ma się to zmienić.

eBay zmienia sposób działania w Polsce

Do tej pory większość globalnego katalogu produktów nie była dostępna w języku polskim. Według badań prowadzonych przez platformę okazało się, że bariera językowa stanowiła istotny czynnik uniemożliwiający wielu osobom korzystanie z serwisu. Firma postanowiła więc sięgnąć po rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które przetłumaczą treści widniejące na stronie, uwzględniając przy tym unikalność i złożoność polskiego języka. Ma to ułatwić użytkownikom przeszukiwanie ofert oraz umożliwić kontakt w języku polskim na linii sprzedawca – kupujący.

Z eBay.pl można korzystać zarówno w wersji desktopowej, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którą można pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Użytkownikom zostały też udostępnione specjalne podstrony serwisu eBay.pl, prezentujące produkty z całej Europy.

W Polsce jest ponad 22 mln kupujących, dostępność Internetu to około 92%, a okres pandemii zwiększył odsetek osób kupujących online. Nasza platforma jest już w Polsce od kilku lat, ale teraz będzie to dla nas nowe otwarcie i zaledwie pierwszy krok rozwojowy na tym rynku. Tłumaczenie ofert na język polski stanowiło dla nas duże wyzwanie. Sporo na tym polu udało się zrobić, ale na pewno jeszcze wiele przed nami w tej kwestii pozostało. Zmiana języka implikuje również inne rzeczy. Polacy będą mieli teraz dostęp w swoim własnym języku do portfolio dużych sprzedawców m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co ułatwi również kwestie logistyczne dla klientów.

– powiedział Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade, eBay

Paolo Levoni

Plany są ambitne

Przedstawiciele firmy eBay podkreślają, że rozwój platformy w Polsce będzie stopniowy, a nowe funkcje będą wprowadzane na podstawie analiz zachowań konsumentów. Taką strategię eBay realizował już wcześniej na wielu innych rynkach europejskich.

Podobnie jak na innych rynkach, będziemy przyglądać się preferencjom lokalnych odbiorców i dostosowywać nasze operacje do ich wymagań. W głównej mierze stawiamy na rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej, gdyż nasze analizy pokazały, że Polacy w większości kupują właśnie przy pomocy tego narzędzia. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, nawiążemy współpracę z operatorami logistycznymi, rozszerzymy opcje płatności o kolejne systemy lub wzbogacimy programy lojalnościowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sprzedawcami i im będziemy rekomendować odpowiednie rozwiązania, by mogli rozwijać swój biznes dzięki platformie eBay.pl. Naszym celem jest stanie się jedną z ulubionych platform zakupowych Polaków w najbliższych latach. Celujemy w TOP3 największych platform e-commerce w Polsce.

– dodał Paolo Levoni

eBay chwali się, że na platformie można znaleźć ponad 520 kategorii zakupowych i ponad 1,4 mld ofert udostępnianych przez sprzedawców z całego świata. Czy to wystarczy oraz zmiany w polskiej wersji serwisu wystarczą, by tym razem osiągnąć sukces na polskim rynku i zagrozić platformie Allegro? Czas pokaże.

