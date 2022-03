Allegro wprowadza ograniczenia. Już nie wystawisz produktów z tych krajów

Allegro wyraża solidarność z Ukrainą od początku rosyjskiej inwazji. Platforma zrobiła właśnie kolejny krok – nie będzie umożliwiać handlu towarami z dwóch krajów.

Allegro rozesłało e-mail do sprzedających z informacjami o zmianach. Na „czarną listę” trafiły produkty pochodzące z Rosji i Białorusi – żaden sklep, nawet polski, nie będzie mógł ich wystawić od 14 marca. Wcześniej Allegro odcięło dostęp do swojej platformy sprzedawcom z dwóch krajów objętych sankcjami. To kolejny gest solidarności z Ukrainą.

Sprzedający na Allegro otrzymali 10 marca taki e-mail

Swoją decyzję Allegro tłumaczy tym, że nie chce wspierać gospodarki krajów odpowiedzialnych za agresję. Rosyjskie i białoruskie marki zostaną zablokowane na poziomie wystawiania oferty na Allegro i Allegro Lokalnie. Mówimy o takich markach jak Kaspersky, butach Kari i Centro, odzieży oodji, kosmetykach Natura Siberica i wielu innych. Przypominam, że produkty pochodzące z Rosji można poznać po kodzie kreskowym: zaczyna się od cyfr w zakresie od 460 do 469. Białoruskie zaś mają kody zaczynające się od 481.

Zobacz: Komputronik wyszedł z Rosji, zbiera telefony dla Ukraińców

Gdy wystawiający doda ofertę z takim produktem, czy to z pliku, przez API, czy przez formularz, zobaczy ostrzeżenie. Publikacja takiej oferty nie będzie możliwa. Sprzedający, którzy już mają wystawione oferty z takich produktów, są zachęcani, by je usunąć. W razie wątpliwości Allegro służy pomocą.

Cegiełki na Allegro

Allegro od początku inwazji stara się pomóc Ukraińcom. Przy robieniu zakupów można dodać do koszyka cegiełkę na rzecz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz ofiar wojny. Samo Allegro również przekazało sporą sumę.

Ponadto platforma umożliwia licytowanie przedmiotów na rzecz wybranej fundacji za pośrednictwem platformy Allegro Charytatywni (charytatywni.allegro.pl). Na Allegro Lokalnie zaś można utworzyć własną zbiórkę do 5 tysięcy złotych – ta możliwość jest dostępna także dla organizacji oświatowych i charytatywnych. W tym przypadku zalecamy jednak ostrożność i dokładne sprawdzenie, komu przekazujesz pieniądze.

Oczywiście Allegro nie jest osamotnione. Rosyjskie produkty znikają z wielu innych sklepów stacjonarnych i internetowych, od Aldi po Żabkę.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: własne