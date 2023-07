Biedronka zapłaci za twoje śmieci. Masz czas do 27 sierpnia

Biedronka uruchomiła niedawno nową akcję promująca recykling i dbanie o środowisko. Wystarczy przynieść kilka butelek, by uzyskać zniżkę na następne zakupy.

7 lipca sieć sklepów Biedronka uruchomiła wakacyjną zbiórkę butelek plastikowych. Akcja jest częścią programu „ekoWakacje z Biedronką”, w ramach którego promowane są pozytywne skutki recyklingu, realizowane są akcje na rzecz oczyszczania środowiska, a także prowadzona jest edukacja najmłodszych klientów. Ostatni punkt obejmuje naukę segregowania śmieci poprzez specjalną śmieciarkę Miecię, która podróżuje po kraju i uczy, gdzie należy wyrzucać dane odpadki.

Celem wakacyjnej zbiórki plastikowych butelek i samego programu „ekoWakacje z Biedronką” jest zachęcenie klientów do wdrożenia pozytywnych nawyków dotyczących recyklingu na co dzień. Chcemy pokazać, że jeśli dołożymy starań, aby odpowiednio zagospodarować puste opakowanie, może ono ponownie zostać wykorzystane i wrócić do obiegu, przynosząc korzyści ekologiczne i ekonomiczne.”