Biedronka robi rewolucję. Spójrz uważnie na sklepy

Biedronka szykuje duże zmiany w 2 tysiącach swoich placówek. Wygląd sklepów może w najbliższych latach zaskoczyć.

Biedronka poinformowała i ciekawym przedsięwzięciu. Firma podpisała umowę, w ramach której do końca 2025 roku w 2 tysiącach placówek zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. Ma to ograniczyć zużycie tzw. czarnej energii.

Biedronka stawia na ekologię

Średnio na dachu każdego sklepu zostanie zainstalowanych 110 paneli fotowoltaicznych. Konstrukcje mają oferować wydajność do 50 kWp. Do końca tego roku powstanie w sumie 500 instalacji. Pozyskiwany z nich prąd będzie wykorzystywany do oświetlenia, klimatyzacji, wypieku pieczywa oraz zasilania mebli chłodniczych.

Instalacje fotowoltaiczne będą dostarczały najwięcej energii w okresach letnich, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe. Pozwoli to odciążyć sieci przesyłowe oraz elektrownie, obniżając ryzyko ograniczeń w dostawie energii, które zwłaszcza obecnie w czasie niedoborów węgla i gazu stanowią poważne wyzwanie dla krajowej energetyki. Obecnie mamy 118 instalacji tego typu, a zatem zwiększenie ich liczby do 2118 realnie ograniczy zużycie przez nas energii z węgla.

- powiedziała Natalia Rompska-Żuk, menedżer ds. zarządzania energią w sieci Biedronka.

To kolejny krok Biedronki w kierunku ekologii. Wcześniej sieć sklepów postawiła między innymi na bardziej energooszczędne chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, a także instalacje grzewcze i wentylacje z odzyskiem ciepła.

