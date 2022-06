Biedronka odpala hit. Ocali twój telefon

W ofercie Biedronki już niebawem pojawi się seria praktycznych akcesoriów. Skorzystają z nich posiadacze smartfonów.

Już niebawem w ofercie sklepów Biedronka pojawi się seria produktów, których na co dzień nie kojarzymy raczej z popularnym dyskontem. Chodzi o akcesoria do smartfonów.

Biedronka z akcesoriami do telefonów

Ciekawie prezentuje się zwłaszcza "wiatrak biurkowy z funkcją aromaterapii i podstawką na telefon" (wygląda raczej na wentylator, ale kim jesteśmy, żeby poprawiać copywriterów Biedronki?). Gadżet kosztuje 19,99 zł i dostępny ma być do wyboru w kolorze różowym, białym lub granatowym. Idealne rozwiązanie na nadchodzące upalne miesiące? Fajnie by było. Jeżeli jednak telefon na ilustracji nie ma co najmniej 40", to przy tej średnicy wentylatora mamy do czynienia co najwyżej ze śmieszną zabawką.

Znacznie bardziej praktyczne wydają się ładowarka sieciowa oraz przewód 3 w 1. Jedno i drugie dostępne będzie w cenie 34,99 zł. Ładowarka posiada trzy porty USB i ładuje mocą maksymalnie 18 W. Przewód z kolei może się pochwalić nylonowym oplotem, długością 1,2 m oraz trzema wtyczkami: microUSB, USB-C i Lightning.

Wreszcie największym hitem mają szanse być szkła hartowane na wyświetlacz marki Setty. Gadżet bardzo praktyczny, tutaj dostępny w cenie 14,99 zł za sztukę. Szkiełka mają się charakteryzować twardością rzędu 9H, oleofobową powierzchnią i - jeśli wierzyć reklamie - nie będą kolidować z etui. Niestety w gazetce nie znajdziemy jednej bardzo istotnej informacji: z jakimi modelami telefonów będą kompatybilne. Napisaliśmy zapytanie w tej sprawie do sklepu i uzupełnimy wpis, jak tylko uzyskamy odpowiedź.

Akcesoria telefoniczne w ofercie sklepów Biedronka pojawią się 27 czerwca 2022 roku.

Źródło zdjęć: uslatar / Shutterstock.com, Biedronka

Źródło tekstu: Biedronka