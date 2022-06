Biedronka kusi nowościami. Na urlop warto jeden zabrać

W nowej ofercie Biedronki pojawił się praktyczny gadżet, który z pewnością okaże się przydatny na wakacjach. Już niedługo w sklepach kupimy plecak na laptopa.

Sezon urlopowy za pasem. Już niedługo większość z nas wybierze się na upragnione wakacje i choć dla wielu osób będzie to chwila wytchnienia od elektroniki oraz Internetu, to nie każdy chce lub może sobie na to pozwolić. Tylko jak to zrobić, żeby laptop podczas wyjazdu nie był uciążliwym ciężarem?

Plecak na laptopa w ofercie sklepów Biedronka

Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w dedykowany plecak. Wygląda zresztą na to, że wkrótce będzie ku temu dobra okazja, gdyż od 6 czerwca takie akcesorium ma się pojawić w ofercie sklepów Biedronka. Jak dowiadujemy się z najnowszej gazetki promocyjnej, na sklepowe półki trafią plecaki Puccini z dedykowaną kieszenią na laptopa o przekątnej ekranu do 14".

Gadżet kupimy w cenie 99 zł, a oferta ma obowiązywać do 22 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Źródło zdjęć: marekusz / Shutterstock.com, Biedronka

Źródło tekstu: Biedronka