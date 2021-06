Windows 11 - lista obsługiwanych procesorów AMD i Intela

Aktualizacja do Windowsa 11 będzie darmowa dla posiadaczy Windowsa 10. Jednak ze względu na wyższe wymagania, nie każdy będzie w stanie ją przeprowadzić. Znamy już listę procesorów, kompatybilnych z jedenastką.

Microsoft oficjalnie zaprezentował system Windows 11. Ten zadebiutuje pod koniec 2021 roku i wprowadzi dużo nowości do tzw. okienek. Co ważne, użytkownicy Windowsa 10 będą mogli całkowicie za darmo przeprowadzić aktualizację do jedenastki. Pytanie brzmi - ile osób będzie rzeczywiście w stanie to zrobić? Windows 11 ma wyższe wymagania niż jego poprzednik, wśród których znajduje się między innymi obsługa Secure Boot oraz TPM. Przy okazji Microsoftu podał też listę obsługiwanych procesorów

Procesory zgodne z Windows 11

Jeśli planujecie zaktualizować system operacyjny do Windowsa 11, to powinniście mieć komputer z odpowiednim procesorem. Jeśli chodzi o układy Intela, to oficjalnie obsługiwane będą:

Intel Core 8. generacji (Coffee Lake)

Intel Core 9. generacji (Cofee Lake Refresh)

Intel Core 10. generacji (Comet Lake i Ice Lake)

Intel Core 11. generacji (Rocket Lake i Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

Natomiast w przypadku procesorów AMD na liście kompatybilnych jednostek znajdują się:

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2. generacji

AMD EPYC 3. generacji

O co chodzi z TPM 2.0?

Wiele osób może się też zastanawiać, o co chodzi z wymogiem posiadania TMP 2.0. Rzecz w tym, że komunikat Microsoftu nie był do końca precyzyjny. Okazuje się, że obecność tego rozwiązania jest rekomendowana, ale niewymagana. W rzeczywistości wystarczy starsza wersja TPM 1.2. Pomimo tego w wielu komputerach obsługa może być wyłączona, więc warto wejść do BIOS-u i zawczasu ją włączyć (o ile wiecie, jak to zrobić). A nawet jeśli nie macie TPM, to wystarczy dokupić zewnętrzną kartę, która pozwoli na zaktualizowanie komputera do Windowsa 11, więc problem jest w rzeczywistości mniejszy, niż mogłoby się wydawać.

