Microsoft powie Ci, czemu nie możesz zainstalować Windows 11

Microsoft się poprawił i wydał nową wersję PC Health App. Aplikacja teraz konkretnie powie Ci, czemu nie możesz zainstalować systemu Windows 11.

Microsoft ze względów bezpieczeństwa, a tak przynajmniej utrzymuje sama firma, zwiększy wymagania Windowsa 11. System operacyjny będzie możliwy do zainstalowania tylko na konkretnych procesorach oraz komputerach, które są wyposażone w Secure Boot oraz TPM 2.0. W momencie zapowiedzi Windows 11 firma z Redmond udostępniła też aplikację, za pomocą której każdy mógł sprawdzić, czy spełnia wymagania systemu. Teraz została ona zaktualizowana i pozwala na jeszcze więcej.

Czemu nie mogę zainstalować Windows 11?

PC Health App, bo tak właśnie nazywa się wspominana aplikacja, we wcześniejsze wersji jedynie informowała czy komputer spełnia wymagania Windowsa 11. Dla wielu osób była to niewystarczająca informacja, bo nie wiedzieli, co wymaga zmiany lub poprawy. Najwyraźniej Microsoft zdawał sobie z tego sprawę, bo nowa wersja aplikacji nie tylko sprawdza kompatybilność komputera, ale dodatkowo informuje, dlaczego dany model nie spełnia wymagań. Nie trudno się domyślić, że najczęstszym powodem będzie brak lub wyłączony moduł TPM 2.0. Oprócz tego program proponuje rozwiązania konkretnych problemów, np. włączenie Secure Boot w BIOS-ie.

Windows 11 zadebiutuje już 5 października. Żadnych problemów z jego instalacją nie powinny mieć osoby, które mają komputer z procesorem Intel Core 7. generacji lub nowszej, a także AMD Ryzen od 1. generacji. Oprócz tego system wymaga TPM 2.0, Secure Boot, 64 GB miejsca na dysku oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM. Jeśli nie wiecie, czy Wasz PC spełnia oczekiwania, to warto pobrać wspominają aplikację PC Health App z oficjalnej strony Microsoftu (nie potrzeba do tego już konta Windows Insider).

