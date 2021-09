Amazon Appstore pojawia się w sklepie Microsoftu

Amazon Appstore ma być jedną z możliwości uruchamiania aplikacji z Androida na komputerach z Windowsem 11. Teraz sklep Amazonu pojawił się w sklepie Microsoftu.

Na rynku (na razie tylko chińskim) pojawiły się laptopy Huawei MateBook 13s i Huawei MateBook 14s z Windowsem 10. Oba są w stanie uruchamiać aplikacje z Androida i współgrają ze sklepem Huawei App Gallery. Wraz z Windowsem 11 bez korzystania z zewnętrznych emulatorów uruchamiać aplikacje z Androida na komputerze będzie mógł każdy. Najłatwiejszą metodą będzie użycie sklepu Amazon App Store. Sklep z aplikacjami Amazonu długo był kopciuszkiem w świecie sklepów z aplikacjami. Pomińmy potęgę Google Play, ale Amazon przegrał walkę o miano trzeciego największego sklepu na świecie z Huawei App Gallery.

Kiedyś natomiast Amazon App Store obecny był jako jeden z dwóch preinstalowanych sklepów na telefonach BlackBerry (drugim był oczywiście BlackBerry World). Amazon Appstore już teraz pojawił się w Microsoft Store, jednak jeszcze nie możemy go użyć. Wygląda jednak na to, że Microsoft już testuje uruchamianie aplikacji z Androida. Funkcja ta nie będzie jednak dostępna już na starcie. Najprawdopodobniej będziemy musieli na nią poczekać do końca roku.

Zobacz: Huawei MateBook 13s i Huawei MateBook 14s debiutują

Zobacz: Amazon blokuje twórców Pegasusa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: windowscentral, wł