Huawei MateBook 13s i Huawei MateBook 14s debiutują

Huawei zaprezentował nie tylko swój komputer All-In-One, ale także nowe laptopy z serii MateBook. Zarówno Huawei MateBook 13s, jak i Huawei MateBook 14s mogą uruchamiać aplikacje z Androida.

Świat technologiczny zajmował się ostatnio głównie konferencją Apple'a, ale Huawei w tym czasie też zrobił ważny krok. Chińska firma znacznie wzmocniła swoją obecność na rynku komputerów. Pisaliśmy już o pierwszym komputerze All-In-One, jakim jest Huawei MateStation X. Nie zabrakło jednak też nowych laptopów MateBook. Jednym z nich jest Huawei MateBook 13s. Urządzenie ma wyświetlacz o przekątnej 13,4 cala i z jasnością sięgającą 400 nitów. Laptop jest dostępny w dwóch wariantach różniących się procesorem.

W pierwszym przypadku będzie to Intel i5-11300H, a w drugim Intel i7-11370H. Zawsze użytkownik będzie miał jednak do dyspozycji 16 GB RAM i 512 GB SSD. Intel zadbał też o warstwę graficzną. Jest tam bowiem karta Intel Iris X Graphics. Bardzo ciekawą funkcją jest Mobile App Engine, który pozwala na używanie aplikacji ze sklepu Huawei AppGallery. To wszystko na laptopie z Windowsem 10. Komputer w pierwszej wersji kosztuje 6999 juanów (około 4196 złotych), a w drugim wariancie jest to 7999 juanów (około 4794 złotych).

Huawei wprowadził też laptopa Huawei MateBook 14s, który różni się właściwie tylko dwiema rzeczami. Pierwsza to oczywiście przekątna ekranu. Tutaj wynosi ona 14,2 cala. Tutaj otrzymamy jednak także trzecią wersję urządzenia. Pierwsze dwie będą takie same jak w przypadku mniejszego komputera i tyle samo będą kosztowały. Trzeci wariant będzie taki jak drugi, z tą różnicą, że zamiast 521 GB SSD będzie 1 TB SSD. Laptop w tej odsłonie będzie kosztował 8999 juanów. To około 5400 złotych.

Zobacz: Huawei MateStation X - pierwszy komputer All-In-One Huaweia

Zobacz: Huawei świętuje drugie urodziny sklepu i kusi promocjami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, huaweicentral, wł