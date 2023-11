To największa i najważniejsza zmiana w Windows 10 od lat

Chociaż Windows 10 ma już swoje lata to za chwilę otrzyma jedną z najważniejszych aktualizacji. Na razie trwają testy.

Windows 10 to w tym momencie najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Nie da się jednak ukryć, że powoli zbliża się do końca swojego żywota. Pomimo tego Microsoft pracuje nad kolejnymi aktualizacjami i usprawnieniami. Najnowsza to zarazem jedna z największych zmian dla użytkowników.

Windows 10 Copilot

Microsoft zamierza wprowadzić do Windowsa 10 swojego asystenta sztucznej inteligencji o nazwie Copliot. Aktualnie mogą go już testować uczestnicy programu Windows Insider, ale w niedalekiej przyszłości nowość trafi do wszystkich użytkowników.

Copliot w wersji na Windows 10 wygląda tak samo, jak na Windowsie 11. Na pasku zadań, po prawej stronie (obok godziny i powiadomień) pojawia się ikonka asystenta. Kliknięcie jej wywołuje panel boczny, który pozwala na korzystanie z funkcji sztucznej inteligencji.

Tam możemy robić, co tylko przyjdzie nam do głowy. Copilot może błyskawicznie odpowiadać nam na pytania, wyszukiwać konkretne rzeczy w Internecie, a także tworzyć całe dokumenty lub plany.

Jednak Copilot nie będzie dla każdego. Aktualizacja ma określone wymagania. Są one bardzo niskie, jak na dzisiejsze standardy, bowiem komputer musi mieć co najmniej 4 GB pamięci RAM oraz ekran o rozdzielczości co najmniej 720p. Jak już wspominałem, na razie asystent jest dostępny w testowej wersji Windowsa 10. Zwykli użytkownicy prawdopodobnie dostaną do niego dostęp w ciągu najbliższych tygodni.

