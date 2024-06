Pilnie zainstaluj najnowszą aktualizację Windowsa

Korzystasz z laptopa z systemem Windows 10 lub 11? Jeśli tak, to powinieneś zainstalować najnowszą aktualizację, która eliminuje poważną lukę w zabezpieczeniach oprogramowania.

Microsoft ostrzega użytkowników systemów Windows 10 oraz Windows 11 o niebezpiecznej podatności na atak w przypadku korzystania z publicznych sieci WiFi, np. na lotnisku czy kawiarni. Wydano już aktualizację, którą wszyscy posiadacze komputerów powinni jak najszybciej zainstalować.

Pilna aktualizacja Windowsa

O co konkretnie chodzi? Luka w zabezpieczeniach dwóch najpopularniejszych wersji Windowsa została oznaczona jako CVE-2024-30078. Pozwala ona cyberprzestępcom wysłania pakietu danych do komputerów z systemami Windows 10 oraz Windows 11, które są podłączone do tej samej sieci WiFi. Z tego powodu jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku korzystania z publicznego internetu.

Według Microsoftu, po wysłaniu takich pakietów, hakerzy mogą potencjalnie uzyskać dostęp do systemu bez wiedzy użytkownika, a także uruchamiać na komputerze różnego rodzaju polecenia. To bardzo duże zagrożenie, szczególnie dla naszych danych.

Aktualizacja, która eliminuje ten błąd, została wydana już 11 czerwca, ale wciąż są użytkownicy, którzy jej nie pobrali. Została ona oznaczona jako ważna, co jest drugim najwyższym stopnie w skali Microsoftu. Dlatego, jeśli jeszcze nie zainstalowaliście aktualizacji, jak najszybciej to zróbcie.

