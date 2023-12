Thermomix i Kobold: Vorwerk przygotował promocyjne zestawy

Grudzień 2023 to ostatni miesiąc, w którym można kupić Thermomix w aktualnej cenie. Do tego można zgarnąć dodatkowe akcesoria taniej lub za darmo.

Vorwerk przygotował atrakcyjne promocje na swoje legendarne urządzenia Thermomix oraz na cenione odkurzacze z serii Kobold. Wszystkie trwają tylko do 31 grudnia, więc nie ma na co czekać. Ponadto wiemy już, że od stycznia 2024 Thermomix będzie droższy.

Thermomix w świątecznej promocji

Thermomix TM6 zdobył niedawno nowego przyjaciela – Thermomix Sensor, czyli bezprzewodowy termometr, który pomoże kontrolować temperaturę wewnątrz pieczeni, pasztetu, chleba czy ciasta, a także w jego otoczeniu. Thermomix Sensor działa z nową aplikacją mobilną oraz z Thermomixem TM6. Do 31 grudnia 2023 roku można kupić Thermomix TM6 w zestawie z nowym akcesorium o 200 zł taniej, czyli za 6490 zł.

Ponadto do każdego kupionego urządzenia otrzymasz świeżo wydaną książkę „Jadalne prezenty. Zrób to sam(a)”, pełną pomysłów na prezenty, które ucieszą i dostarczą miłych wrażeń smakowych. Promocyjny zestaw zwieńczy jubileuszowa torba, zaprojektowana na 140 urodziny firmy Vorwerk, przeznaczona do bepiecznego transportu urządzenia Thermomix TM6. Przyda się, jeśli dostaniesz zaproszenie na imprezę ze wspólnym gotowaniem albo zechcesz odwiedzić rodzinę i pomóc w świątecznych przygotowaniach.

Prezenty do systemu utrzymania czystości Kobold

Kobold nie tylko odkurzacz pionowy. W tym systemie znajduje się także bogactwo końcówek i przystawek, w tym do prania na sucho i mycia podłóg na mokro razem z odkurzaniem, odkurzacz automatyczny Kobold VR7 ze stacją dokującą, która go automatycznie opróżni oraz odpowiednie do tego środki czyszczące. Z tym zestawem można sprzątnąć wszystko – nawet sufit i żyrandol.

Vorwerk przygotował zestawy promocyjne z prezentami, które pomogą w przedświątecznych porządkach:

kupując zestawy Kobold Zestaw na Start, Kobold 2 w 1, Kobold Zestaw Plus, lub Kobold Zestaw Kompletny , otrzymasz w prezencie dodatkowy akumulator do odkurzacza pionowego i komplet worków filtrujących (wartość prezentów wynosi 840 PLN),

, otrzymasz w prezencie dodatkowy akumulator do odkurzacza pionowego i komplet worków filtrujących (wartość prezentów wynosi 840 PLN), kupując zestaw Kobold Dream Team Komfort i Dream Team Extra , w prezencie otrzymasz odkurzacz ręczny Kobold VC100 (przydatny w aucie, na meblach i blatach) i 2 komplety worków filtrujących,

, w prezencie otrzymasz odkurzacz ręczny Kobold VC100 (przydatny w aucie, na meblach i blatach) i 2 komplety worków filtrujących, kupując zestaw Kobold VR7 Premium, w prezencie otrzymasz odkurzacz ręczny Kobold VC100 i komplet worków filtrujących do stacji dokującej robota.

Skład każdego z zestawów możesz sprawdzić na stronie Vorwerk.

Źródło zdjęć: Vorwerk

Źródło tekstu: Vorwerk