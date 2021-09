Orange oferuje fotowoltaikę małym i średnim przedsiębiorstwom

Orange Polska rozszerzył ofertę Internetu rzeczy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na początek Smart Energy, czyli inteligentne instalacje fotowoltaiczne, wykorzystujące pomarańczowy Energy Controller.

Według danych Agencji Rynku Energii, moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła ponad 5,6 GW. Oznacza to wzrost o ponad 210% w ciągu roku. Jeśli chodzi o zwiększenie udziału energii z fotowoltaiki w miksie energetycznym kraju, jesteśmy w europejskiej czołówce. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo zielony prąd oznacza mniejsze koszty środowiskowe i czystsze powietrze.

Zobacz: Orange Polska zapowiada redukcję emisji CO2 i więcej energii ze źródeł odnawialnych

Zobacz: T-Mobile Polska stawia na odnawialne źródła energii

Fotowoltaika to nie tylko zbawienna technologia dla klimatu. To także realne oszczędności w budżetach firm, gdzie rachunki za prąd spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Przy instalacji o wielkości 10 KWP można zaoszczędzić nawet 5900 zł rocznie (taryfa c11). Choć koszt samej instalacji zwraca się po 6-8 latach (a fotowoltaika pracuje nawet do 30 lat), to jednorazowy wydatek może być poza zasięgiem niewielkich firm. Dlatego Orange przygotował dla nich ofertę w systemie ratalnym albo leasingowym, bez zaliczek.

Nasze panele fotowoltaiczne działają w całej Polsce. Korzysta z nich np. producent obuwia firma Ryłko, w której instalacja nie dość że produkuje prąd, to jeszcze chroni przed deszczem. Unikalny system IoT monitoruje i raportuje wszystkie parametry fotowoltaiki i podłączonych do niej obwodów oraz pełni funkcję „strażnika” mocy. Pozwala też na zdalne zarządzanie całą instalacją, zgodnie z ideą IoT. Dokładnie tak samo zaawansowaną technologicznie propozycję przygotowaliśmy z myślą o mniejszych firmach. Aby jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby, współpracujemy z naszym sprawdzonym partnerem, firmą Zielona-Energia.com.

– informuje Orange na swoim blogu

Więcej informacji można znaleźć w ulotce (PDF) oraz pod tym adresem.

Zobacz: Orange Flex rozdaje darmowe gigabajty za polecanie oferty

Zobacz: Orange: miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau dostępne na całym świecie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange