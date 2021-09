Orange: miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau dostępne na całym świecie

Dawny obóz zagłady Auschwitz-Birkenau to jedno z bardziej nietypowych miejsc, gdzie działa Orange. Kilka lat temu na prośbę działającego tam muzeum operator doprowadził 2,5 km światłowodu do obiektu, co zapewnia łączność ze światem w miejscu pamięci. Współpraca trwa. Przed nami nowy etap, mający na celu udostępnić miejsce pamięci osobom z całego świata – nawet jeśli nie są w stanie odwiedzić go osobiście.