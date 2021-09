Orange FabLab otwiera się na warszawskiej Pradze

FabLab powered by Orange to projekt społeczny mający podnosić kompetencje mieszkańców Warszawy w zakresie nowoczesnego rzemiosła i pozwolić im spędzać czas z technologiami w wartościowy sposób.

Pracownia FabLab, prowadzona przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Robisz.to, zmieniła lokalizację i przeniosła się na warszawską Pragę do Centrum Kreatywności Targowa. FabLab powered by Orange do tej pory działał przy ulicy Twardej. Od 2017 roku z bezpłatnych działań pracowni skorzystało ponad 5000 osób. Uczestnicy warsztatów stworzyli tu na przykład meble, longboardy, protezy dłoni w druku 3D czy interaktywne lampy, a także nauczyli się modelowania oraz podstaw stolarki. Zrealizowano także wiele inicjatyw społecznych, między innymi projekt Maker Woman, który dał wielu kobietom nowe możliwości zawodowe oraz projekty dla młodzieży, na przykład Start-Up Jump, którego partnerem jest Miasto Warszawa.

Od czterech lat mamy przyjemność gościć warszawianki i warszawiaków w przestrzeni FabLabu. Teraz zapraszamy ich na Pragę do Centrum Kreatywności Targowa. To bardzo budujące, że tylu mieszkańców stolicy chce tu rozwijać swoje kompetencje i uczyć się nowych rzeczy. Podkreślamy też, że jest to miejsce dla wszystkich niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania. Stawiamy na edukację i współpracę.

– powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange

FabLab od początku związany jest z Warszawą, a w swojej historii ma projekty, które realizowane były we współpracy z miastem.

Cieszę się, że możemy powitać FabLab na warszawskiej Pradze, dzielnicy, która od lat przechodzi metamorfozę i zaprasza ludzi kreatywnych i pełnych pasji. Ważne jest dla nas także, że FabLab to kolejne miejsce na mapie Warszawy otwarte na jej mieszkańców, które chce być blisko lokalnej społeczności.

– powiedział Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy

Profesjonalna przestrzeń

FabLab przy ul. Targowej to wiele możliwości dla osób, które chcą poszerzać swoje horyzonty. Odwiedzający mogą korzystać z licznych pracowni, takich jak pracownia druku sitowego, 3D, CNC, elektroniczna oraz krawiecka. W przestrzeni znajduje się też stolarnia z profesjonalnymi narzędziami i prototypownia – wyposażona w ploter laserowy i narzędzia do szybkiej obróbki materiałów.

To świetnie, że FabLab zagościł na Pradze. Przeprowadzka tutaj to krok dzięki któremu szersze grono mniej i bardziej doświadczonych mejkerów będzie mogło wcielać w życie swoje pomysły, zdobywać i rozwijać posiadane umiejętności. Pracownicy Stowarzyszenia Robisz.to i wolontariusze działający przy FabLabie to osoby, które zdecydowanie znają się na nowoczesnym rzemiośle i są gotowe dzielić się wiedzą, edukować i motywować do działania.

– powiedziała Karolina Guzek, członek zarządu Stowarzyszenia Robisz.to

Od entuzjasty do twórcy

FabLab powered by Orange otwarty jest dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, płeć czy doświadczenie. Przestrzenie pracowni odwiedzają uczniowie i nauczyciele, artyści, pracownicy korporacji, a także emeryci. Potwierdzają to przykłady i historie osób związanych z FabLabem. Anna Wójcik jest artystką wizualną, wykłada w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzięki otrzymanemu grantowi w FabLabie stworzyła prototyp urządzania Odychacz. Nazywa go obiektem, który polepszy komfort naszego życia.

Możemy zacząć razem z nim oddychać, na przykład. w sytuacji podwyższonego stresu czy też ataku paniki.

– powiedziała Anna Wójcik

Prasa hydrauliczna pozwalająca na odzyskiwanie odpadów – to projekt kolejnej Maker Woman, Jagody Podruckiej. Doświadczenie w pracy baristki uzmysłowiło Jagodzie jak duże ilości fusów po parzeniu kawy są marnowane każdego dnia. Postanowiła więc odzyskać część odpadów, aby nadać im drugie życie. Aktualnie testuje wykorzystanie odpadów z kawy i skorupek jajek, aby tworzyć akcesoria domowe.

Co w FabLabie wydarzy się w najbliższym czasie?

Już w tym tygodniu rusza rekrutacja do nowego projektu dla młodzieży “Akademia projektowania przestrzennego”, podczas którego młodzież nauczy się między innymi modelowania i druku 3D. Dla nieco starszych osób, od 16 do 25 roku życia, przygotowany jest projekt Youth Lab, którego celem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych i zwiększenie atrakcyjności młodych osób na rynku pracy. Pierwsze zajęcia ruszają jesienią. Rodziny z dziećmi czy dorośli też znajdą tu coś dla siebie – warsztaty twórcze i szkolenia specjalistyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fablabwarszawa.pl.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange