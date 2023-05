Lidl pozamiatał. Thermomix może się schować

Lidl przygotował rewelacyjną promocję na robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect, czyli popularnego Lidlomixa. Trzeba się spieszyć, bo trwa ona tylko jeden dzień!

Lidl od dawna ma w swojej ofercie tańszego konkurenta dla Thermomixa. Monsieur Cuisine Connect, który potocznie jest nazywany Lidlomixem, właśnie dostępny jest w rewelacyjnej promocji. Problem w tym, że trwa ona tylko jeden dzień.

Lidlomix w promocji

Aktualnie Monsieur Cuisine Connect dostępny jest na stronie internetowej Lidla w ramach produktu dnia. Dzięki temu możemy go kupić w dużej przecenie. Standardowa cena 1899 zł została obniżona aż o 400 zł, więc robot kosztuje w tym momencie tylko 1499 zł. Niestety, promocja jest bardzo ograniczona czasowo i trwa tylko do końca dzisiejszego dnia (31 maja), więc trzeba się spieszyć!

Promocja jest wyjątkowo atrakcyjna. Do tej pory ta wersja Lidlomixa (w ofercie jest też droższy wariant Smart) przeceniana była zazwyczaj o 100 zł. Urządzenie wyposażone jest w 4,5-litrową misę, 7-calowy, kolory wyświetlacz, zintegrowaną wagę kuchenną do 5 kg, regulację temperatury w zakresie od 37 do 130 stopni Celsjusza oraz program Cooking-Pilot z 500 przepisami.

W zestawie z Monsieur Cuisine Connect znajdują się następujące akcesoria (wszystkie można myć w zmywarce):

pojemnik blendera ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, płaska

wkład do gotowania

wkład z ostrzami

nasadka do mieszania

szpatułka (z wyjmowaną silikonową końcówką)

