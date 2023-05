Lidl rzuca hity. W sam raz na wakacje

Lidl przygotował nową promocję dla swoich klientów. Sieci sklepów dostępne są urządzenia, które idealnie sprawdzą się w trakcie wakacyjnych wyjazdów.

W najnowszej gazetce Lidla pojawiły się dwa ciekawe sprzęty, które powinny zainteresować miłośników taniej elektroniki. Oba sprawdzą się w trakcie wakacyjnych wyjazdów.

Lidl z promocją na elektronikę

W najnowszej gazetce Lidla pojawiły się dwa sprzęty, które mogą przydać się na wakacjach. Mowa o głośnikach Bluetooth marki SilverCrest w cenie 129 zł za sztukę. Do wyboru są dwa różne modele, z czego jeden, jak wynika z zaprezentowanej grafiki, jest wodoodporny i może być używany np. w basenie.

Pierwszy z głośników ma mocy 10 W i do połączenia z telefonem może używać zarówno modułu Bluetooth o zasięgu do 10 metrów, jak i tradycyjnego kabla AUX (mini-jack 3,5 mm). W zestawie znajduje się też przewód microUSB do ładowania baterii, która powinna wytrzymywać do 10 godzin słuchania muzyki

Głośnik ma wymiary 22,5 × 8,5 × 9,5 cm i obsługuje funkcję TWS, więc można go połączyć z drugim egzemplarzem i w ten sposób stworzyć zestaw stereo. Cechuje się też odpornością IPX7, więc może być używany w pobliżu niewielkich źródeł wody, np. przy basenie.

Drugim model to również głośnik Bluetooth, chociaż w tym wypadku o mocy 5 W RMS. Od poprzedniego różni się między inny trochę słabszą baterią, która wytrzymuje do 8,5 godziny pacy oraz podświetlaną obudową z 7 różnymi trybami iluminacji. Z zaprezentowanej grafiki można wywnioskować, że głośnik może pływać w basenie, ale akurat z tym byłbym ostrożny.

Oba głośniki trafią do sprzedaży 5 czerwca i będą dostępne w cenie 129 zł.

Zobacz: Orlen sprzeda ci paliwo taniej. Jest tylko jeden wymóg

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Lidl, oprac. własne