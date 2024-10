Lidl się nie patyczkuje, tylko przecenia. Tylko dziś o 70 zł taniej

Lidl nie próżnuje, jeśli chodzi o promocje. Przygotował coś dla miłośników taniej elektroniki, majsterkowiczów i w końcu przyszła kolei na ogrodników. Właśnie przecenił niezawodny sprzęt, który przyda się u progu zimy.

Kiedy przychodzi jesień, na naszych podwórkach rozpoczyna się prawdziwa inwazja jesiennych liści i gałęzi. Jeśli leży ci na sercu porządek i chcesz jak najlepiej przygotować się do zimy, rozdrabniacz do gałęzi może okazać się jednym z lepszych pomocników. Tylko dziś, 17 października, sprzęt ten zakupisz po promocyjnej cenie w sklepie internetowym Lidla. Rozdrabniacz do gałęzi za 379 złotych to dość dobra oferta (cena regularna to 449 złotych).

Produkt rekomenduje aż 95% użytkowników, co świadczy o jego jakości.

Świetny produkt, łatwy w użyciu, lekki. Można go łatwo przetransportować w miejsce, w którym chce się go użyć. Stosunek ceny do wydajności jest odpowiedni. Mogę tylko polecić zakup.

PARKSIDE® Rozdrabniacz nożowy do gałęzi »PMH 2400 C3«

Odpowiedni do gałęzi o grubości maks. 40 mm

wydajny silnik o mocy 2400 W Turbo Power

2 noże wysokiej jakości wykonane z hartowanej stali specjalnej

„Constant Power Control” dla zapewnienia równomiernego, wysokiego przepływu materiału

ochrona przed przeciążeniem z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem – także w przypadku awarii prądu

zabezpieczony włącznik/wyłącznik

zdejmowany zbiornik o pojemności 45 l

elektronicznie sterowany miękki start

z popychaczem do wsuwania rozdrobnionych roślin

solidne podwozie z uchwytem do transportowania, stabilnymi lekkobieżnymi kółkami i uchwytem na przepychacz

lekki

