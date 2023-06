Lidl znów zachwyca. Tylko spójrz na tę cenę

Po weekendzie zaplanuj zakupy w Lidlu. W promocji będzie obiekt pożądania wielu Polaków.

To dobry moment, by przypomnieć o rekordowej promocji na robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine Smart. Inteligentny, wielozadaniowy robot z bazą gotowych przepisów będzie kosztował aż 500 zł mniej niż zwykle. To daje cenę 1999 zł za urządzenie kosztujące normalnie 2499 zł. To najlepsza promocja w historii tego modelu.

Promocja będzie obowiązywała od poniedziałku do środy, czyli w dniach 12-14 czerwca 2023. By z niej skorzystać, trzeba będzie zainstalować aplikację Lidl Plus. Nowa gazetka ze szczegółami promocji już w niej jest, a lada chwila pojawi się też kupon umożliwiający skorzystanie z promocji. Trzeba będzie go aktywować, a następnie pokazać kod QR ze swojej aplikacji przy kasie. Przy okazji możesz zapłacić za całe zakupy z użyciem Lidl Pay. Paragon również znajdzie się w aplikacji po zakończeniu zakupów.

Monsieur Cuisine Smart. Czy warto?

Monsieur Cuisine Smart to najnowszy i najbardziej złożony model „Lidlomixa”. To robot kuchenny z możliwością gotowania o mocy 1200 W. Z jego pomocą można siekać, mielić, miksować, gotować na parze, smażyć czy zagnieść ciasto. Jego możliwości daleko wykraczają poza to, co potrafi klasyczny mikser. Warto zaznaczyć, że to jeden z większych modeli na rynku, za czym idzie większa pojemność misy niż u wielu konkurentów.

Do obsługi służy tu 8-calowy ekran dotykowy i aplikacja mobilna. Na stronie producenta i we wspomnianej aplikacji znajduje się już 855 przepisów w języku polskim. W sklepach Lidl można kupić też dodatkowe akcesoria, na przykład nasadkę do krojenia warzyw, z którą przygotujesz surówki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lidl, własne

Źródło tekstu: Lidl, własne