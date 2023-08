Nie kupuj nowego procesora czy karty graficznej. Warto poczekać

Intel będzie rozdawał niedługo za darmo dwie gry - Nightingale oraz Assassin's Creed Mirage. Zasady są proste, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Zarówno AMD, Intel jak i NVIDIA co jakiś czas oferują atrakcyjne promocje, gdzie do zakupu ich sprzętu dorzucane są gry i/lub aplikacje. Ma to na celu pobudzenie sprzedaży w sezonie ogórkowym lub po prostu wyprzedaż stanów magazynowych w celu zrobienia miejsca na nową generację.

Promocja w Polsce potrwa od 5 do 15 października 2023

Tym razem będzie mowa o Niebieskich, którzy najwyraźniej szykują się do zbliżającej się premiery procesorów Intel Raptor Lake Refresh. Na stronie Amerykanów pojawiły się szczegóły dotyczące nowej promocji.

Wchodząc TUTAJ możemy zapoznać się ze szczegółami akcji Intel Gamer Day 2023. W skrócie osoby, które kupią w wybranym terminie kartę graficzną Intel Arc Alchemist lub procesor Intel Alder Lake bądź Raptor Lake mogą liczyć na dwie gry w gratisie - Nightingale (30 EUR) oraz Assassin's Creed Mirage (50 EUR).

W Polsce promocja startuje dość późno w porównaniu do innych regionów. Mowa bowiem o dniach od 5 do 15 października 2023. W akcji tradycyjnie biorą udział tylko wybrani sprzedawcy, ale jak na razie brak jeszcze dokładnego spisu dla Polski. Lista kart graficznych i procesorów objętych promocją wygląda następująco:

Warto zwrócić uwagę na obecność układu Intel Arc A580, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery. Biorąc pod uwagę czas trwania promocji należy zakładać, że karta trafi do sklepów w najbliższych tygodniach.

Źródło zdjęć: Intel, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne