Nowe, tanie procesory AMD zaczynają pojawiać się w Europie

Mamy dobre wieści. Mimo wcześniejszych zapowiedzi AMD ich nowy procesor trafił też do sprzedaży detalicznej. Jest nieco drożej niż miało być, ala nadal tanio.

Na początku lipca informowaliśmy Was, że nadciąga nowy tani procesor od AMD. Mowa o modelu Ryzen 5 7500F, który zadebiutował kilka tygodni później. Niestety szybko okazało się, że będzie on dostępy tylko dla wybranych. Czerwoni potwierdzili, że sprzedaż planowana jest głównie w Chinach oraz na rynku OEM.

AMD Ryzen 5 7500F to najtańszy procesor nowej generacji

To był spory zawód dla wielu entuzjastów PC. AMD Ryzen 5 7500F to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor z zegarem 3,7 GHz bazowo i do 5,0 GHz w trybie boost. Pozbawiono go co prawda zintegrowanego układu graficznego, ale znacznie atrakcyjniej wyceniono. Mowa o 179 dolarach, czyli około 735 złotych.

Na szczęście mamy dobre wieści. AMD Ryzen 5 7500F zaczął pojawiać się w sprzedaży w Europie i USA. Na razie próżno go szukać w polskich sklepach, ale bez problemu można go kupić w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów dostępny jest już od kilku dni. Na razie nie wiadomo czy to oficjalna dystrybucja.

AMD Ryzen 5 7500F wyceniono w Niemczech na 199 - 235 euro, czyli około 889 - 1049 złotych. To drożej niż sugerowana cena, nawet z uwzględnieniem podatku VAT. Nadal jednak o 100 - 200 złotych taniej niż AMD Ryzen 5 7600 w polskich sklepach, a więc nowe CPU od Czerwonych z pewnością znajdzie nabywców.

Zobacz: XPG wyciąga ciężkie działa. Nowe zasilacze oferują 10 lat gwarancji

Zobacz: To będzie potwór, a nie procesor! AMD zaoferuje aż 96 rdzeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Expreview, Mindfactory

Źródło tekstu: oprac. własne