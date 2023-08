XPG wyciąga ciężkie działa. Nowe zasilacze oferują 10 lat gwarancji

Planujesz kupno nowej karty graficznej i szukasz nowego zasilacza? Zależy Ci na sprzęcie, który posłuży Ci długi czas? W takim razie ADATA XPG ma coś dla Ciebie!

Bardziej świadomi entuzjaści PC świetnie zdają sobie sprawę, że zasilacz komputerowy nie jest podzespołem, który warto ignorować. Kupiony z głową posłuży nam długie lata w więcej niż jednym zestawie, pozwalając sporo oszczędzić. Nie wspominając o dodatkowych zabezpieczeniach i wyższej sprawności.

XPG CORE REACTOR II oferują certyfikat 80 PLUS Gold

A wraz z premierą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 w ubiegłym roku pojawił się powód do wymiany PSU. Zieloni bowiem wprowadzili nowe, 16-pinowe złącze zasilające, czyli 12VHPWR. Co prawda dostępne są również specjalne adaptery, ale nie dość, że nie wyglądają dobrze to zajmują dodatkowe miejsce w obudowie.

Gamingowa marka XPG, należąca do tajwańskiej firmy ADATA, ogłosiła właśnie swoje nowe zasilacze. Mowa o w pełni modularnych jednostkach XPG CORE REACTOR II o mocy 650, 750, 850, 1000 i 1200 W. Wszystkie z nich z wysoką sprawnością do 90,91% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

W porównaniu do poprzedniej, dostępnej już w sklepach generacji, nowe PSU są zgodne ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Oznacza to wsparcie dla najnowszych kart graficznych NVIDIA Ada Lovelace. Zastosowane przewody to rozwiązanie taśmowe w kolorze czarnym.

Tajwańczycy nie zdradzają zbyt wiele szczegółów na temat budowy. Wiemy jednak, że mowa o pojedynczych liniach +12 V oraz japońskich kondensatorach. Producent platformy OEM pozostaje nieznany. Całość chłodzi 120-milimetrowy wentylator, który uruchamia się dopiero od 40% obciążenia PSU.

Data premiery i sugerowane ceny XPG CORE REACTOR II w Polsce pozostają nieznane. W przypadku poprzednika mowa była w dniu debiutu o około 529 złotych za 650 W, 599 złotych za 750 W i 679 złotych za 850 W. Tutaj zapewne będzie wyglądać to podobnie. Producent udziela 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne