To będzie potwór, a nie procesor! AMD zaoferuje aż 96 rdzeni

Nadciąga nowy król wydajności na rynku procesorów do zastosowań profesjonalnych. AMD szykuje się do premiery rodziny Ryzen Threadripper Pro 7000.

Chociaż wzrok większości entuzjastów nowych technologii zwrócony jest w kierunku procesorów i kart graficznych do komputerów stacjonarnych, to firmom takim jak AMD, Intel czy NVIDIA dużo bardziej zależy na serwerach i stacjach roboczych. Powód? CPU i GPU z tego segmentu sprzedawane są z wyższą marżą.

AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 nowym królem CPU

Podczas gry najdroższe konsumenckie procesory nie przekraczają ceny 4000 złotych, a karty graficzne to nadal poniżej 15 000 złotych, tak sprzęty profesjonalne kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. A tak się składa, że w sieci pojawił się nowy i długo wyczekiwany Threadripper od AMD.

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX to 96 rdzeniowy i 192-wątkowy procesor na bazie architektury AMD Zen4. Dzięki wpisowi w bazie Geekbench, wiemy że zegar boost dla jednego rdzenia sięga do 5,1 GHz. Mowa tutaj o 96 MB pamięci Cache L2 i 384 MB pamięci Cache L3. Wszystko to przy TDP na poziomie 350 W.

Omawiany procesor znajdował się w stacji roboczej HP Z6 G5 wyposażonej w 512 GB pamięci RAM DDR5 oraz system operacyjny Ubuntu 22.04. Pozwoliło to na osiągnięcie 2095 punktów w teście wydajności jednowątkowej oraz 81 408 punktów w teście wydajności wielowątkowej.

To kolejno o około 26% i 49% lepiej niż w przypadku dotychczasowego flagowca Czerwonych, czyli AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Co więcej oznacza to jeden z najszybszych procesorów na rynku, przynajmniej w przypadku zadań korzystających mocno z wielowątkowości.

Przewiduje się, że procesory AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 zadebiutują jeszcze w tym roku. Zgodnie z informacjami z targów Computex 2023, gdzie Noctua pokazywała chłodzenia nowej generacji, należy zakładać premierę w październiku. Trzeba jednak pamiętać, że to nie są procesory do domowych PC.

Źródło zdjęć: Geekbench, Shutterstock

Źródło tekstu: BenchLeaks, oprac. własne