Darmowa karta NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Nie ma sprawy!

Jeden z partnerów NVIDII obchodzi w tym roku 35. urodziny. Z tej okazji przygotowano limitowany, biały model i można go wygrać na własność w prostym konkursie.

Palit, a właściwie Palit Microsystems, to firma założona w 1988 roku. Tajwańczycy specjalizują się kartach graficznych, a w ich ofercie znaleźć można tylko i wyłącznie autorskie układy z rdzeniami NVIDII. Producent ten znany jest z bardzo solidnych, ale odczuwalnie tańszych niż np. u ASUSa czy MSI kart graficznych.

Palit przygotował specjalny konkurs dla swoich fanów

W najnowszym wpisie na Facebooku przeczytać możemy o wprowadzeniu do oferty nowego modelu - Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White. Jest to limitowana wersja znanego już układu, która doczekała się białej wersji kolorystycznej. Powstała z okazji 35. urodzin firmy i lada moment ma trafić do sklepów.

Mowa o karcie graficznej o wymiarach 328,9 x 132,9 x 63,4 milimetrów. Rdzeń ma taktowanie do 2670 MHz, co oznacza lekkie fabryczne OC. TDP pozostało jednak na referencyjnym poziomie wynoszącym 285 W. Do zasilania potrzebny jest jeden przewód z wtyczką 12VHPWR. Sugerowana cena pozostaje nieznana.

Palit umożliwia jednak wygranie GeForce RTX 4070 Ti GamingPro White w najnowszym konkursie. Wystarczy przygotować śmieszny lub oryginalny obrazek z kartą w roli głównej, opublikować go na Facebooku, X (Twitter) lub Instagramie oraz dodać hashtag #PalitGamingProWhite. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

Źródło zdjęć: Palit

Źródło tekstu: Palit, oprac. własne