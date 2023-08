Arctic P8 Max to małe i pieruńsko szybkie wentylatory

Masz problem z wysokimi temperaturami podzespołów? Nie masz w obudowie miejsca na duże wentylatory? Nie ma sprawy! Arctic pokazał nowe jednostki 80 mm.

W gorących miesiącach takich jak lipiec i sierpień widać wyraźnie jak ważne jest odpowiednie chłodzenie komputera. Chodzi zarówno o przewiewną obudowę, jak i odpowiednią cyrkulację powietrza. W innym przypadku procesor czy karta graficzna pod długotrwałym obciążeniem może się po prostu przegrzewać.

Wentylatory Arctic P8 Max oferują aż 6 lat gwarancji

To właśnie dlatego na rynku dostępnych jest tak wielu producentów obudów i wentylatorów komputerowych. A jedna ze znanych i cenionych firm - Arctic - poinformowała właśnie o rozszerzeniu swojej oferty.

Arctic P8 Max to 80-milimetrowe wentylatory PWM o grubości 25 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z podwójnym łożyskiem kulkowym. Mowa o zakresie pracy od 500 do 5000 RPM, przy wydajności do 67,97 m3/h i ciśnieniu do 5,3 mmH 2 O. Producent deklaruje kulturę pracy na poziomie 0,6 sona (ok. 20.6 dB).

Opisywane jednostki dedykowane są do serwerów oraz niewielkich komputerów typu SFF, gdzie po prostu nie ma miejsca dla tradycyjnych wentylatorów 140- i 120-milimetrowych. Na papierze specyfikacja wygląda bardzo dobrze, lepiej niż wiele większych "śmigieł". Problemem może okazać się jednak głośność.

Arctic P8 Max trafiły już do sprzedaży na platformie Amazon. Sugerowana cena to 9,99 euro, czyli około 44,99 złotych. To sporo jak za wentylator 80-milimetrowy. Producent osładza to jednak 6-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne